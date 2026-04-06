Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой
Киев • УНН
Солист группы Антитела заявил, что совесть его не мучает, а война изменила жизнь семьи. Артист продолжает воспитывать троих общих детей и имеет много планов.
Украинский певец, солист группы "Антитела" Тарас Тополя высказался о разводе со своей женой Еленой Тополей, отметив, что его совесть не мучает. Об этом артист рассказал в программе "Глаза в глаза", передает УНН.
"Война повлияла на всю жизнь, и мою, и Елены, и миллионов украинцев. Мы же не в вакууме живем. Все происходит, двигаемся дальше", - сказал артист.
Он добавил, что продолжает активно участвовать в воспитании троих общих детей.
"Я живу свою жизнь, у меня много планов, я в прекрасных отношениях с детками. Меня совесть не мучает относительно того, как у нас произошел развод и, как я выполняю свои функции, как отец", - добавил Тополя.
Украинская певица, композитор и автор песен, участница Евровидения Елена Кучер-Тополя (певица Alyosha) объявила о разводе с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей после 12 лет брака.
После того, как украинская певица Елена Тополя (Alyosha) сообщила о ее шантаже, правоохранители задержали 23-летнего киевлянина за вымогательство денег у певицы.
Украинский певец, солист группы "Антитела" Тарас Тополя отреагировал на слив частных видео с экс-женой Еленой Тополей, более известной как Alyosha.