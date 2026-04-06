Мене совість не мучить - Тополя про розлучення з дружиною

$43.650.1650.310.14
ukenru
18:21 • 4020 перегляди
Україна запропонувала рф взаємне припинення ударів по енергетиці - Зеленський
Ексклюзив
16:58 • 11407 перегляди
"Лукашенко стане законною ціллю" - військові оцінили ризики наступу на Україну з білорусі
15:34 • 14645 перегляди
Нардепа Качного запідозрили у незаконному збагаченні на майже 13 млн грн
Ексклюзив
14:11 • 16931 перегляди
Як візит Зеленського до Сирії відкриває нові можливості для України
13:34 • 18159 перегляди
В Україну йдуть заморозки та штормовий вітер, є загроза для плодових дерев
6 квітня, 12:42 • 17206 перегляди
Вартість домашньої паски у 2026 році зросла на 12% - аналітики
6 квітня, 09:58 • 19964 перегляди
Посилки, цифрові платформи, військовий збір. Комітет схвалив податкові зміни з пакету МВФ, далі - голосування ВР
6 квітня, 08:23 • 26389 перегляди
Дизель в Україні різко подорожчав за вихідні: де 6 квітня найдешевше заправитися
6 квітня, 06:00 • 28712 перегляди
Artemis II вперше за 50 років увійшла у сферу дії тяжіння МісяцяVideo
6 квітня, 04:08 • 31848 перегляди
В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
4.4м/с
60%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Сирський
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Катар
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Forbes
Fox News
Brent
Х-47М2 «Кинджал»

Мене совість не мучить - Тополя про розлучення з дружиною

Київ • УНН

 • 3252 перегляди

Соліст гурту Антитіла заявив що совість його не мучить а війна змінила життя родини. Артист продовжує виховувати трьох спільних дітей та має багато планів.

Український співак, соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя висловився про розлучення зі своєю дружиною Оленою Тополею, зазначивши, що його совість не мучить. Про це артист розповів у програмі "Очі в очі", передає УНН.

Деталі

"Війна вплинула на все життя, і моє, і Олени, і мільйонів українців. Ми ж не в вакуумі живемо. Все стається, рухаємося далі", - сказав артист.

Він додав, що продовжує брати активну участь у вихованні трьох спільних дітей.

"Я живу своє життя, у мене багато планів, я в прекрасних стосунках з дітками. Мене совість не мучить стосовно того, як у нас відбулося розлучення і, як я виконую свої функції, як батько", - додав Тополя.

Нагадаємо

Українська співачка, композиторка та авторка пісень, учасниця Євробачення Олена Кучер-Тополя (співачка Alyosha) оголосила про розлучення з лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею після 12 років шлюбу.

Після того, як українська співачка Олена Тополя (Alyosha) повідомила про її шантаж, правоохоронці затримали 23-річного киянина за вимагання грошей у співачки.

Український співак, соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя відреагував на злив приватних відео з ексдружиною Оленою Тополею, більш відомою як Alyosha.

Павло Башинський

СуспільствоУНН Lite
Музикант
Війна в Україні
Шлюб