Мене совість не мучить - Тополя про розлучення з дружиною
Соліст гурту Антитіла заявив що совість його не мучить а війна змінила життя родини. Артист продовжує виховувати трьох спільних дітей та має багато планів.
Український співак, соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя висловився про розлучення зі своєю дружиною Оленою Тополею, зазначивши, що його совість не мучить. Про це артист розповів у програмі "Очі в очі", передає УНН.
"Війна вплинула на все життя, і моє, і Олени, і мільйонів українців. Ми ж не в вакуумі живемо. Все стається, рухаємося далі", - сказав артист.
Він додав, що продовжує брати активну участь у вихованні трьох спільних дітей.
"Я живу своє життя, у мене багато планів, я в прекрасних стосунках з дітками. Мене совість не мучить стосовно того, як у нас відбулося розлучення і, як я виконую свої функції, як батько", - додав Тополя.
Українська співачка, композиторка та авторка пісень, учасниця Євробачення Олена Кучер-Тополя (співачка Alyosha) оголосила про розлучення з лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею після 12 років шлюбу.
Після того, як українська співачка Олена Тополя (Alyosha) повідомила про її шантаж, правоохоронці затримали 23-річного киянина за вимагання грошей у співачки.
Український співак, соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя відреагував на злив приватних відео з ексдружиною Оленою Тополею, більш відомою як Alyosha.