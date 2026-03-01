Мексиканские власти официально передали тело убитого лидера картеля "Эль Менчо" его семье
Прокуратура Мексики передала родственникам останки Немесио Осегеры Сервантеса, лидера картеля "Эль Менчо", после генетических экспертиз.
Генеральная прокуратура Мексики завершила процедуру идентификации и передала останки Немесио Осегеры Сервантеса, главы самого мощного наркокартеля страны, его родственникам. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Криминальный авторитет, известный под прозвищем "Эль Менчо", был ликвидирован во время спецоперации мексиканской армии на прошлой неделе. Официальное возвращение тела состоялось только после проведения тщательных генетических экспертиз, подтвердивших прямую кровную связь между погибшим и лицами, обратившимися с запросом на получение останков.
Генетическая экспертиза и соблюдение процессуальных норм
Представители прокуратуры подчеркнули, что передача тела состоялась в строгом соответствии с установленными законом протоколами. Лабораторные исследования ДНК были необходимым шагом для окончательного подтверждения смерти лидера картеля "Новое поколение Халиско", поскольку его гибель имела стратегическое значение для национальной безопасности.
Только после получения неопровержимых научных доказательств власти разрешили семье забрать останки для дальнейшего захоронения, что ознаменовало юридическое завершение дела самого разыскиваемого преступника Мексики.
Волна террора и масштабные беспорядки после ликвидации наркобарона
Смерть Немесио Осегеры Сервантеса спровоцировала беспрецедентную вспышку насилия, охватившую около 20 штатов страны. В ответ на убийство своего главаря боевики картеля развернули серию террористических атак, в результате которых уже погибло более 70 человек, включая гражданских и правоохранителей.
Правоохранительные органы остаются в состоянии повышенной боевой готовности, поскольку передача тела может стать поводом для новых столкновений во время церемоний прощания, которые криминальные группировки часто используют для демонстрации своей силы.
