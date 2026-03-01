Мексиканские власти официально передали тело убитого лидера картеля "Эль Менчо" его семье

$43.210.00
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 23630 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 37658 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 35025 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 41645 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 45537 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 52781 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 47606 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 50790 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 49198 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
Пять взрывов прогремели в Дубае - дым поднялся вблизи порта Джебель-Али28 февраля, 13:59 • 15271 просмотра
Израиль заявил о гибели военных командующих Ирана - Тегеран ситуацию не комментирует28 февраля, 14:39 • 10422 просмотра
Али Хаменеи, вероятно, жив - глава МИД Ирана Арагчи28 февраля, 14:58 • 11245 просмотра
Иран наносит удары по военным базам США, а также атаковал авианосец американцевVideo28 февраля, 15:33 • 14383 просмотра
Операция США против Ирана выходит за рамки традиционного международного права - Стубб16:27 • 12068 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 38523 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 42648 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 36307 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 40438 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 41490 просмотра
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Кирилл Буданов
Эмманюэль Макрон
Иран
Израиль
Соединённые Штаты
Тегеран
Украина
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 20946 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 20618 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 20733 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 20932 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 28678 просмотра
Мексиканские власти официально передали тело убитого лидера картеля "Эль Менчо" его семье

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Прокуратура Мексики передала родственникам останки Немесио Осегеры Сервантеса, лидера картеля "Эль Менчо", после генетических экспертиз.

Мексиканские власти официально передали тело убитого лидера картеля "Эль Менчо" его семье
Фото: AP

Генеральная прокуратура Мексики завершила процедуру идентификации и передала останки Немесио Осегеры Сервантеса, главы самого мощного наркокартеля страны, его родственникам. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Криминальный авторитет, известный под прозвищем "Эль Менчо", был ликвидирован во время спецоперации мексиканской армии на прошлой неделе. Официальное возвращение тела состоялось только после проведения тщательных генетических экспертиз, подтвердивших прямую кровную связь между погибшим и лицами, обратившимися с запросом на получение останков.

Генетическая экспертиза и соблюдение процессуальных норм

Представители прокуратуры подчеркнули, что передача тела состоялась в строгом соответствии с установленными законом протоколами. Лабораторные исследования ДНК были необходимым шагом для окончательного подтверждения смерти лидера картеля "Новое поколение Халиско", поскольку его гибель имела стратегическое значение для национальной безопасности.

Только после получения неопровержимых научных доказательств власти разрешили семье забрать останки для дальнейшего захоронения, что ознаменовало юридическое завершение дела самого разыскиваемого преступника Мексики.

Волна террора и масштабные беспорядки после ликвидации наркобарона

Смерть Немесио Осегеры Сервантеса спровоцировала беспрецедентную вспышку насилия, охватившую около 20 штатов страны. В ответ на убийство своего главаря боевики картеля развернули серию террористических атак, в результате которых уже погибло более 70 человек, включая гражданских и правоохранителей.

Правоохранительные органы остаются в состоянии повышенной боевой готовности, поскольку передача тела может стать поводом для новых столкновений во время церемоний прощания, которые криминальные группировки часто используют для демонстрации своей силы.

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Мексика