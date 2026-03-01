Мексиканська влада офіційно передала тіло вбитого лідера картелю "Ель Менчо" його родині

$43.210.00
51.020.00
ukenru
21:48 • 2056 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 23701 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 37733 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 35093 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 41690 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 45559 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 52797 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 47623 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 50801 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 49210 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
0м/с
83%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
П'ять вибухів пролунали в Дубаї - дим піднявся поблизу порту Джабал-Алі28 лютого, 13:59 • 15340 перегляди
Ізраїль заявив про загибель військових командувачів Ірану - Тегеран ситуацію не коментує28 лютого, 14:39 • 10487 перегляди
Алі Хаменеї, ймовірно, живий - глава МЗС Ірану Арагчі28 лютого, 14:58 • 11311 перегляди
Іран б’є по військовим базам у США, а також атакував авіаносець американців Video28 лютого, 15:33 • 14456 перегляди
Операція США проти Ірану виходить за межі традиційного міжнародного права - Стубб16:27 • 12135 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 38548 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 42671 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 36324 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 40456 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 41507 перегляди
Актуальнi люди
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Кирило Буданов
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Іран
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Тегеран
Україна
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 20963 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 20631 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 20751 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 20949 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 35251 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Опалення

Мексиканська влада офіційно передала тіло вбитого лідера картелю "Ель Менчо" його родині

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Прокуратура Мексики передала родичам останки Немесіо Осегери Сервантеса, лідера картелю "Ель Менчо", після генетичних експертиз.

Мексиканська влада офіційно передала тіло вбитого лідера картелю "Ель Менчо" його родині
Фото: AP

Генеральна прокуратура Мексики завершила процедуру ідентифікації та передала останки Немесіо Осегери Сервантеса, очільника найпотужнішого наркокартелю країни, його родичам. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Кримінального авторитета, відомого під прізвиськом "Ель Менчо", було ліквідовано під час спецоперації мексиканської армії минулого тижня. Офіційне повернення тіла відбулося лише після проведення ретельних генетичних експертиз, які підтвердили прямий кровний зв'язок між загиблим та особами, що звернулися із запитом на отримання решток.

Генетична експертиза та дотримання процесуальних норм

Представники прокуратури наголосили, що передача тіла відбулася у суворій відповідності до встановлених законом протоколів. Лабораторні дослідження ДНК були необхідним кроком для остаточного підтвердження смерті лідера картелю "Нове покоління Халіско", оскільки його загибель мала стратегічне значення для національної безпеки.

Президент Мексики запевнила у "жодному ризикові" ЧС-2026 після заворушень25.02.26, 09:46 • 4344 перегляди

Тільки після отримання беззаперечних наукових доказів влада дозволила родині забрати останки для подальшого поховання, що ознаменувало юридичне завершення справи найрозшукуванішого злочинця Мексики.

Хвиля терору та масштабні заворушення після ліквідації наркобарона

Смерть Немесіо Осегери Сервантеса спровокувала безпрецедентний спалах насильства, який охопив близько 20 штатів країни. У відповідь на вбивство свого ватажка бойовики картелю розгорнули серію терористичних атак, у результаті яких уже загинуло понад 70 осіб, включаючи цивільних та правоохоронців.

Правоохоронні органи залишаються у стані підвищеної бойової готовності, оскільки передача тіла може стати приводом для нових зіткнень під час церемоній прощання, які кримінальні угруповання часто використовують для демонстрації своєї сили.

У Мексиці главу картелю Ель Менчо ліквідували сили безпеки, у п'яти штатах почались заворушення22.02.26, 21:41 • 24374 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Сутички
Мексика