Мексиканська влада офіційно передала тіло вбитого лідера картелю "Ель Менчо" його родині

Прокуратура Мексики передала родичам останки Немесіо Осегери Сервантеса, лідера картелю "Ель Менчо", після генетичних експертиз.
Генеральна прокуратура Мексики завершила процедуру ідентифікації та передала останки Немесіо Осегери Сервантеса, очільника найпотужнішого наркокартелю країни, його родичам. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Кримінального авторитета, відомого під прізвиськом "Ель Менчо", було ліквідовано під час спецоперації мексиканської армії минулого тижня. Офіційне повернення тіла відбулося лише після проведення ретельних генетичних експертиз, які підтвердили прямий кровний зв'язок між загиблим та особами, що звернулися із запитом на отримання решток.
Генетична експертиза та дотримання процесуальних норм
Представники прокуратури наголосили, що передача тіла відбулася у суворій відповідності до встановлених законом протоколів. Лабораторні дослідження ДНК були необхідним кроком для остаточного підтвердження смерті лідера картелю "Нове покоління Халіско", оскільки його загибель мала стратегічне значення для національної безпеки.
Тільки після отримання беззаперечних наукових доказів влада дозволила родині забрати останки для подальшого поховання, що ознаменувало юридичне завершення справи найрозшукуванішого злочинця Мексики.
Хвиля терору та масштабні заворушення після ліквідації наркобарона
Смерть Немесіо Осегери Сервантеса спровокувала безпрецедентний спалах насильства, який охопив близько 20 штатів країни. У відповідь на вбивство свого ватажка бойовики картелю розгорнули серію терористичних атак, у результаті яких уже загинуло понад 70 осіб, включаючи цивільних та правоохоронців.
Правоохоронні органи залишаються у стані підвищеної бойової готовності, оскільки передача тіла може стати приводом для нових зіткнень під час церемоній прощання, які кримінальні угруповання часто використовують для демонстрації своєї сили.
