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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Материальные трудности, миротворцы и выборы: главные настроения украинцев в начале 2025 года

Материальные трудности, миротворцы и выборы: главные настроения украинцев в начале 2025 года

Киев  •  УНН

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Масштабное социологическое исследование показало, что Залужный имеет 24.29% поддержки избирателей, опережая Зеленского и Тимошенко. 73.4% украинцев выступают за мирные переговоры, а 89% считают направление развития страны неправильным.

Украинцы начали 2025 год с широким спектром эмоций и настроений, отражающих сложные реалии жизни в условиях войны и экономических трудностей. С 19 по 24 декабря 2024 года Всеукраинская общественная организация "Передовые Правовые Инициативы" провела масштабное социологическое исследование, опросив 5 тысяч респондентов из всех регионов Украины, за исключением оккупированных и прифронтовых территорий. Кроме того, опрос был проведен среди украинцев, находящихся за границей – в Германии, Чехии, Польше и других странах.

Согласно проведенному исследованию материальное состояние многих граждан остается довольно сложным: 9.3% опрошенных отметили, что им не хватает средств даже на еду. Почти 42% сообщили, что средств хватает только на продукты питания, но бытовые расходы являются серьезной проблемой. Еще 37% респондентов имеют достаточно денег на еду и бытовые расходы, но не могут позволить себе крупных покупок. И только 2,9% украинцев отметили, что их финансовое состояние позволяет жить без ограничений. 

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Несмотря на трудности, традиции остаются важными для людей. На вопрос о праздновании Рождества почти 51% респондентов ответили, что планируют отмечать его 25 декабря, в то время как 19% выбрали 7 января. Особенно интересно, что почти 18% опрошенных решили праздновать обе даты, что свидетельствует о стремлении украинцев найти баланс между традиционным и современным подходом к празднованиям.

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Несмотря на это, общая оценка ситуации в стране довольно критическая. Более 89% респондентов считают, что страна движется в неправильном направлении, и только 5.6% оценивают этот вектор как скорее позитивный, чем негативный. Только 2% опрошенных считают, что ситуация в Украине движется абсолютно правильным путем. Это свидетельствует о глубоком беспокойстве граждан относительно будущего Украины.

В контексте войны настроения также остаются неоднозначными. 40.3% опрошенных положительно относятся к возможности введения иностранных миротворцев в случае прекращения боевых действий, в то время как 27.2% не верят в такое развитие событий. Негативное отношение к идее введения иностранных миротворцев выражают почти 11%. Что касается дальнейшего развития ситуации, большинство респондентов в Украине, а именно 73.4%, считают, что Украина должна идти на мирные переговоры, даже если это потребует компромиссов. Однако почти 26.6% выступают за продолжение войны до полного возвращения границ 1991 года. Формат завершения войны вызывает различные мнения: лишь 8.8% респондентов верят в мир через полную победу Украины с возвращением территории и вступлением в НАТО и ЕС, тогда как 33.4% готовы согласиться на гарантии безопасности от западных партнеров как основу для завершения конфликта. 

Политические предпочтения украинцев также претерпели некоторые изменения. Лидером президентских рейтингов в настоящее время является Валерий Залужный с поддержкой 24.29%. На втором месте — Владимир Зеленский – 16.07%, а на третьем Юлия Тимошенко, которую поддерживают 12.62% респондентов. При этом Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко по сравнению с опросом, проведенным в марте 2024 года, добавили 5.44% и 5.55% соответственно, а симпатии респондентов к Валерию Залужному напротив уменьшились почти на 4%. 

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Что касается парламентских симпатий, первое место удерживает условная "партия Залужного", которая собрала бы почти 15.92% голосов. Второе место занимает "партия Владимира Зеленского" с почти 13.98% симпатий респондентов. "Батькивщине" Тимошенко симпатизируют 11.96% опрошенных. Примечательно, что 9.3% опрошенных украинцев выбрали "другую партию", продемонстрировав свою неопределенность в этом вопросе. 

Опрос проводился ВОО "Передовые Правовые Инициативы" (ППИ) на территории Украины (кроме оккупированных и прифронтовых территорий), а также среди граждан Украины, находящихся за границей из-за войны (Польша, Германия, Чехия, другие страны) 19-24 декабря 2024 г. Репрезентативная выборка составляет 5094 респондента в возрасте от 18 лет. Применены методы интервью "face-to-face" и телефонного интервью через мобильное приложение системы "IQR", разработанное специалистами "ППИ" в пропорции 1:1. Погрешность репрезентативности не превышает 2%.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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