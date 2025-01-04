Матеріальні труднощі, миротворці та вибори: головні настрої українців на початку 2025 року

Українці розпочали 2025 рік із широким спектром емоцій та настроїв, що відображають складні реалії життя в умовах війни та економічних труднощів.

З 19 по 24 грудня 2024 року ВГО "Передові Правові Ініціативи" провела маштабне соціологічне дослідження, опитавши 5 тисяч респондентів з усіх регіонів України, за винятком окупованих і прифронтових територій. Крім того, опитування було проведено серед українців, які перебувають за кордоном – у Німеччині, Чехії, Польщі та інших країнах.

Згідно проведеного дослідження матеріальний стан багатьох громадян залишається доволі складним: 9.3% опитаних зазначають, що їм не вистачає коштів навіть на їжу. Майже 42% повідомили, що коштів вистачає лише на продукти харчування, але побутові витрати є серйозним викликом. Ще 37% респондентів мають достатньо грошей на їжу та побутові витрати, але не можуть дозволити собі великих покупок. І лише 2,9% українців зазначили, що їхній фінансовий стан дозволяє жити без обмежень.

Попри виклики, традиції залишаються важливими для людей. На питання про святкування Різдва майже 51% респондентів відповіли, що планують відзначати його 25 грудня, тоді як 19% обрали 7 січня. Особливо цікаво, що майже 18% опитаних вирішили святкувати обидві дати, що свідчить про прагнення українців знайти баланс між традиційним та сучасним підходом до святкувань.

Незважаючи на це, загальна оцінка ситуації в країні є досить критичною. Понад 89% респондентів вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, і лише 5.6% оцінюють цей вектор як скоріше позитивний ніж негативний. Лише 2% опитаних вважають, що ситуація в Україні рухається абсолютно вірним шляхом. Це свідчить про глибоке занепокоєння громадян щодо майбутнього України.

У контексті війни настрої також залишаються неоднозначними. 40.3% опитаних позитивно ставляться до можливості введення іноземних миротворців у разі припинення бойових дій, тоді як 27.2% не вірять у такий розвиток подій. Негативне ставлення до ідеї введення іноземних миротворців висловлюють майже 11%. Щодо подальшого розвитку ситуації, більшість респондентів в Україні, а саме 73.4%, вважають, що Україна повинна йти на мирні переговори, навіть якщо це вимагатиме компромісів. Утім майже 26.6% виступають за продовження війни до повного повернення кордонів 1991 року. Формат завершення війни викликає різні думки: лише 8.8% респондентів вірять у мир через повну перемогу України з поверненням територій та вступом у НАТО й ЄС, тоді як 33.4% готові погодитися на гарантії безпеки від західних партнерів як основу для завершення конфлікту.

Політичні вподобання українців теж зазнали певних змін. Лідером президентських рейтингів наразі є Валерій Залужний із підтримкою 24.29%. На другому місці — Володимир Зеленський – 16.07%, а на третьому Юлія Тимошенко, яку підтримують 12.62% респондентів. При цьому Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко у порівнянні із опитуванням, проведеним у березні 2024 року, додали 5.44% та 5.55% відповідно, а симпатії респондентів до Валерія Залужного навпаки зменшилися на майже 4%.

Щодо парламентських симпатій, першість утримує умовна "партія Залужного", яка зібрала би майже 15.92% голосів. Друге місце посіла "партія Володимира Зеленського" із майже 13.98% симпатій респондентів. "Батьківщині" Тимошенко симпатизують 11.96% опитаних. Примітно, що 9.3% опитаних українців обрали "іншу партію", продемонструвавши свою невизначеність у цьому питанні.

Опитування проводилось ВГО "Передові Правові Ініціативи" (ППІ) на території України (крім окупованих і прифронтових територій), а також серед громадян України, що перебувають за кордоном через війну (Польща, Німеччина, Чехія, інші країни) 19-24 грудня 2024 р. Репрезентативна вибірка складає 5094 респонденти віком від 18 років. Застосовано методи інтерв’ю "face-to-face" та інтерв’ю телефоном через мобільний додаток системи "IQR", розроблений фахівцями "ППІ" у пропорції 1:1. Похибка репрезентативності не перевищує 2%.