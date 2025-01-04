Матеріальні труднощі, миротворці та вибори: головні настрої українців на початку 2025 року

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 122611 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 120450 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 124506 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 143592 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 164587 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 144803 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 156015 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175328 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221536 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176649 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 146296 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 179311 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 162643 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 139774 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 115163 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 122611 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 115164 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 232531 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 229344 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 358725 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 35005 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 51336 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 50836 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 87342 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 105424 перегляди
Актуальне
Матеріальні труднощі, миротворці та вибори: головні настрої українців на початку 2025 року

Матеріальні труднощі, миротворці та вибори: головні настрої українців на початку 2025 року

Київ • УНН

 • 29049 перегляди

Масштабне соціологічне дослідження показало, що Залужний має 24.29% підтримки виборців, випереджаючи Зеленського та Тимошенко. 73.4% українців виступають за мирні переговори, а 89% вважають напрямок розвитку країни неправильним.

Українці розпочали 2025 рік із широким спектром емоцій та настроїв, що відображають складні реалії життя в умовах війни та економічних труднощів.

З 19 по 24 грудня 2024 року ВГО "Передові Правові Ініціативи" провела маштабне соціологічне дослідження, опитавши 5 тисяч респондентів з усіх регіонів України, за винятком окупованих і прифронтових територій. Крім того, опитування було проведено серед українців, які перебувають за кордоном – у Німеччині, Чехії, Польщі та інших країнах.

Згідно проведеного дослідження матеріальний стан багатьох громадян залишається доволі складним: 9.3% опитаних зазначають, що їм не вистачає коштів навіть на їжу. Майже 42% повідомили, що коштів вистачає лише на продукти харчування, але побутові витрати є серйозним викликом. Ще 37% респондентів мають достатньо грошей на їжу та побутові витрати, але не можуть дозволити собі великих покупок. І лише 2,9% українців зазначили, що їхній фінансовий стан дозволяє жити без обмежень.

Image

Попри виклики, традиції залишаються важливими для людей. На питання про святкування Різдва майже 51% респондентів відповіли, що планують відзначати його 25 грудня, тоді як 19% обрали 7 січня. Особливо цікаво, що майже 18% опитаних вирішили святкувати обидві дати, що свідчить про прагнення українців знайти баланс між традиційним та сучасним підходом до святкувань.

Image

Незважаючи на це, загальна оцінка ситуації в країні є досить критичною. Понад 89% респондентів вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, і лише 5.6% оцінюють цей вектор як скоріше позитивний ніж негативний. Лише 2% опитаних вважають, що ситуація в Україні рухається абсолютно вірним шляхом. Це свідчить про глибоке занепокоєння громадян щодо майбутнього України.

У контексті війни настрої також залишаються неоднозначними. 40.3% опитаних позитивно ставляться до можливості введення іноземних миротворців у разі припинення бойових дій, тоді як 27.2% не вірять у такий розвиток подій. Негативне ставлення до ідеї введення іноземних миротворців висловлюють майже 11%. Щодо подальшого розвитку ситуації, більшість респондентів в Україні, а саме 73.4%, вважають, що Україна повинна йти на мирні переговори, навіть якщо це вимагатиме компромісів. Утім майже 26.6% виступають за продовження війни до повного повернення кордонів 1991 року. Формат завершення війни викликає різні думки: лише 8.8% респондентів вірять у мир через повну перемогу України з поверненням територій та вступом у НАТО й ЄС, тоді як 33.4% готові погодитися на гарантії безпеки від західних партнерів як основу для завершення конфлікту.

Політичні вподобання українців теж зазнали певних змін. Лідером президентських рейтингів наразі є Валерій Залужний із підтримкою 24.29%. На другому місці — Володимир Зеленський – 16.07%, а на третьому Юлія Тимошенко, яку підтримують 12.62% респондентів. При цьому Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко у порівнянні із опитуванням, проведеним у березні 2024 року, додали 5.44% та 5.55% відповідно, а симпатії респондентів до Валерія Залужного навпаки зменшилися на майже 4%.

Image

Щодо парламентських симпатій, першість утримує умовна "партія Залужного", яка зібрала би майже 15.92% голосів. Друге місце посіла "партія Володимира Зеленського" із майже 13.98% симпатій респондентів. "Батьківщині" Тимошенко симпатизують 11.96% опитаних. Примітно, що 9.3% опитаних українців обрали "іншу партію", продемонструвавши свою невизначеність у цьому питанні.

Опитування проводилось ВГО "Передові Правові Ініціативи" (ППІ) на території України (крім окупованих і прифронтових територій), а також серед громадян України, що перебувають за кордоном через війну (Польща, Німеччина, Чехія, інші країни) 19-24 грудня 2024 р. Репрезентативна вибірка складає 5094 респонденти віком від 18 років. Застосовано методи інтерв’ю "face-to-face" та інтерв’ю телефоном через мобільний додаток системи "IQR", розроблений фахівцями "ППІ" у пропорції 1:1. Похибка репрезентативності не перевищує 2%.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство
yuliia-tymoshenkoЮлія Тимошенко
natoNATO
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
cheska-respublikaЧеська Республіка
nimechchynaНімеччина
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
valerii-zaluzhnyiВалерій Залужний
polshchaПольща

Звернутися з питань розміщення реклами