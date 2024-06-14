Акционеры Tesla проголосовали в четверг за восстановление рекордного пакета вознаграждения генерального директора Илона Маска в размере 44,9 миллиарда долларов, что было отклонено судьей Делавэра в начале этого года, выразив сильный вотум доверия его руководству производителем электромобилей, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Ранее в четверг Tesla сообщила, что акционеры с большим перевесом проголосовали за пакет вознаграждения Маска. Это привело к росту акций компании на 3% к моменту закрытия рынков. После объявления результатов голосования Маск начал рассказывать акционерам о новых разработках в компании.

Голосование в поддержку не обязательно означает, что Маск в ближайшее время получит компенсацию за все акции. Вопрос, вероятно, "застрянет" в Канцлерском суде штата Делавэр и Верховном суде на несколько месяцев, поскольку Tesla пытается отменить решение судьи штата Делавэр.

В этом году Маск выразил сомнения по поводу своего будущего в Tesla, написав в социальной сети X, что он хочет получить 25% акций компании, чтобы не заниматься разработкой искусственного интеллекта в другом месте. Он сказал, что большая доля нужна для контроля за использованием ИИ.

Tesla также борется с падением продаж и прибыли, на фоне того, как спрос на электромобили во всем мире замедляется.

Но на ежегодном собрании компании в четверг в Остине, штат Техас, Маск заверил акционеров, что останется, сказав им, что не сможет продать ни одну акцию из компенсационного пакета в течение пяти лет.

"На самом деле это не наличные, и я не могу убежать, да и не хочу", - сказал он.

Итоги голосования по пакету вознаграждения Маску не были объявлены сразу, но компания заявила, что акционеры проголосовали за план вознаграждения Маска, который первоначально одобрил совет директоров и акционеры шесть лет назад.

Последний раз Tesla оценила пакет вознаграждения в $44,9 млрд в апрельском отчете регулирующих органов. Когда-то он составлял целых 56 миллиардов долларов, но уменьшился вместе со снижением акций Tesla, которые в этом году упали примерно на 25%.

Tesla заявила, что подаст апелляцию на январское решение суда, но попросила акционеров повторно одобрить пакет на ежегодном собрании в четверг.

Отдельным голосованием было одобрено перемещение юридического подразделения компании в Техас, чтобы избежать судебных разбирательств в Делавэре, где Tesla зарегистрирована как корпорация.

"Это невероятно, - сказал ликующий Маск толпе, собравшейся в штаб-квартире и на большом заводе Tesla в Остине, штат Техас. - Я думаю, что мы не просто открываем новую главу для Tesla, мы начинаем новую книгу".

Маск и Tesla выиграли не все. Акционеры одобрили меры, которые сократили срок полномочий членов совета директоров с трех лет до одного и сократили необходимое количество голосов за предложения акционеров до простого большинства.

Эксперты по правовым вопросам говорят, что вопрос о пакете вознаграждения Маску по-прежнему будет решаться в Делавэре, во многом потому, что адвокаты Маска заверили, что не будут пытаться перенести дело в Техас.

Но они расходятся во мнениях относительно того, облегчит ли Tesla новая ратификация пакета вознаграждения его одобрение.

Если решение останется в силе, то Маск, вероятно, подаст апелляцию в Верховный суд Делавэра, считает эксперт Джон Лоуренс, юрист Baker Botts из Далласа, который защищает корпорации от исков акционеров.

Маск считает, что акционеры Tesla все-таки выплатят ему рекордное вознаграждение в 56 млрд долларов - FT