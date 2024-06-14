Маску на голосуванні акціонерів повернули винагороду у Tesla на 44,9 млрд доларів

Акціонери Tesla проголосували у четвер за відновлення рекордного пакета винагороди генерального директора Ілона Маска обсягом 44,9 мільярда доларів, що було відхилено суддею Делавера на початку цього року, висловивши сильний вотум довіри його керівництву виробником електромобілів, пише УНН з посиланням на AP.

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Раніше в четвер Tesla повідомила, що акціонери з великою перевагою проголосували за пакет винагороди Маска. Це призвело до зростання акцій компанії на 3% до моменту закриття ринків. Після оголошення результатів голосування Маск почав розповідати акціонерам про нові розробки в компанії.

Голосування на підтримку не обов'язково означає, що Маск найближчим часом отримає компенсацію за всі акції. Питання, імовірно, "застрягне" у Канцлерському суді штату Делавер та Верховному суді на кілька місяців, оскільки Tesla намагається скасувати рішення судді штату Делавер.

Цього року Маск висловив сумніви з приводу свого майбутнього в Tesla, написавши в соціальній мережі X, що він хоче отримати 25% акцій компанії, щоб не займатися розробкою штучного інтелекту в іншому місці. Він сказав, що більша частка потрібна для контролю за використанням ШІ.

Tesla також бореться з падінням продажів та прибутку, на тлі того, як попит на електромобілі у всьому світі сповільнюється.

Але на щорічних зборах компанії в четвер в Остіні, штат Техас, Маск запевнив акціонерів, що залишиться, сказавши їм, що не зможе продати жодну акцію з компенсаційного пакета протягом п'яти років.

"Насправді це не готівка, і я не можу втекти, та й не хочу", - сказав він.

Підсумки голосування щодо пакета винагороди Маску не були оголошені відразу, але компанія заявила, що акціонери проголосували за план винагород Маска, який спочатку схвалила рада директорів і акціонери шість років тому.

Востаннє Tesla оцінила пакет винагороди у $44,9 млрд у квітневому звіті регулюючих органів. Колись він становив цілих 56 мільярдів доларів, але зменшився разом зі зниженням акцій Tesla, які цього року впали приблизно на 25%.

Tesla заявила, що подасть апеляцію на січневе рішення суду, але попросила акціонерів повторно схвалити пакет на щорічних зборах у четвер.

Окремим голосуванням було схвалено переміщення юридичного підрозділу компанії до Техасу, щоб уникнути судових розглядів у Делавері, де Tesla зареєстрована як корпорація.

"Це неймовірно, - сказав тріумфуючий Маск натовпу, що зібрався в штаб-квартирі і на великому заводі Tesla в Остіні, штат Техас. - Я думаю, що ми не просто відкриваємо новий розділ для Tesla, ми починаємо нову книгу".

Маск та Tesla виграли не все. Акціонери схвалили заходи, які скоротили термін повноважень членів ради директорів із трьох років до одного та скоротили необхідну кількість голосів за пропозиції акціонерів до простої більшості.

Експерти з правових питань кажуть, що питання про пакет винагороди Маску, як і раніше, вирішуватиметься в Делавері, багато в чому тому, що адвокати Маска запевнили, що не намагатимуться перенести справу до Техасу.

Але вони розходяться в думках щодо того, чи полегшить Tesla нова ратифікація пакета винагороди його схвалення.

Якщо рішення залишиться в силі, то Маск, імовірно, подасть апеляцію до Верховного суду Делаверу, вважає експерт Джон Лоуренс, юрист Baker Botts із Далласа, який захищає корпорації від позовів акціонерів.

Маск вважає, що акціонери Tesla все-таки виплатять йому рекордну винагороду у 56 млрд доларів - FT