Маск вважає, що акціонери Tesla все-таки виплатять йому рекордну винагороду у 56 млрд доларів - FT

ukenru
04:30 • 20004 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 56736 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 104809 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 129915 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 135845 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 232854 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170430 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190002 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172935 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 165067 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
77 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ворожа атака на Дніпро: попередньо одна людина загинула, шестеро постраждали

Ворожа атака на Дніпро: попередньо одна людина загинула, шестеро постраждали

28 березня, 21:27 • 13962 перегляди
У Києві пролунали вибухи: працює ППО

У Києві пролунали вибухи: працює ППО

28 березня, 21:36 • 22463 перегляди
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 12778 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

01:53 • 22777 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 32237 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 232858 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 354985 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 371461 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 287413 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 360607 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 56494 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 73523 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 85231 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168954 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 171546 перегляди
Актуальне
Маск вважає, що акціонери Tesla все-таки виплатять йому рекордну винагороду у 56 млрд доларів - FT

Маск вважає, що акціонери Tesla все-таки виплатять йому рекордну винагороду у 56 млрд доларів - FT

Київ • УНН

 • 14356 перегляди

Ілон Маск стверджує, що акціонери Tesla гпроолосують за його компенсаційний пакет у розмірі 56 мільярдів доларів і пропозицію перенести штаб-квартиру компанії до Техасу.

Виконавчий директор компанії Tesla Ілон Маск заявив, що акціонери мають намір проголосувати за його винагороду в розмірі 56 мільярдів доларів і пропозицію рекорпорації виробника електромобілів у Техасі на своїх щорічних зборах. Про це УНН пише з посиланням на Financial Times.

Обидві резолюції акціонерів Tesla наразі приймаються з великим відривом

  - написав Маск на своїй сторінці в Х.

За словами Маска, результати, представлені на діаграмах, є тимчасовими, і вони можуть змінитися під час щорічних зборів. Однак, якби дві резолюції були затверджені, це вважалося б великою перемогою для генерального директора компанії Mercurial, який виступав за найбільший пакет зарплатні в історії корпоративної Америки.

Рада директорів Tesla спонукала інвесторів повторно схвалити винагороду Маска в розмірі 56 мільярдів доларів, вперше присуджену в 2018 році, яка була скасована через судове рішення в Делавері у січні з причин занепокоєння щодо прозорості та незалежності ради. Це спонукало Маска виступити за переміщення реєстрації компанії з Делаверу до Техасу.

У випадку успішного отримання підтримки інвесторів для свого пакету, який включає опціони на акції, частка Маска в компанії зросла б до понад 20 відсотків з 13 відсотків, якщо ці опціони були б використані. Акції Tesla зросли на 3,9 відсотка в день перед голосуванням.

Маск звільнив майже всю команду Tesla Supercharger після суперечки з топменеджером - Reuters16.05.24, 10:27 • 31844 перегляди

Голосування акціонерів знаходилося під ретельним наглядом, і будь-яка поразка могла б серйозно підірвати довіру до Маска у період, коли Tesla зіткнулася з жорсткою ціновою конкуренцією від китайських виробників електромобілів та зростанням витрат на мільярди доларів у зв'язку з інвестиціями в штучний інтелект та робототехніку.

Голова Tesla Робін Денхольм очолила кампанію за підтримку обох пропозицій, порівнюючи своє завдання зі сходженням на Еверест. Компанія отримала підтримку від ведучих інвестиційних трастів, зокрема Бейлі Гіффорд, Ark Investment Management Кеті Вуд і Рона Барона, іншого значного інвестора Tesla.

Проте пакет винагороди Маска викликав поділ серед інвесторів: норвезький нафтовий фонд, капітал якого становить 1,7 трильйона доларів, виступив проти через розмір винагороди, її структуру та здатність знизити "ризик ключової особи". Генеральний директор Calpers — найбільшого державного пенсійного фонду США та одного з 25 найбільших акціонерів Tesla з часткою у 1,67 мільярда доларів — також заявив, що голосуватиме проти угоди. Дві великі проксі-консультативні компанії ISS та Glass Lewis радили акціонерам відхилити великий пакет.

Ілон Маск може стати радником в уряді США, в разі перемоги Трампа на виборах – WSJ30.05.24, 14:14 • 22082 перегляди

На завершальному етапі кампанії Tesla активізувала свої зусилля, залучаючи поточних і колишніх високопоставлених співробітників і інженерів для публічної підтримки Маска у соціальних мережах. Також компанія запропонувала екскурсії по заводу Tesla з Маском як стимул для своїх роздрібних інвесторів проголосувати на їхню користь.

Tesla має значну частку роздрібних інвесторів, які володіють близько 30 відсотками компанії, і з огляду на високі вимоги до успіху обох голосів, зокрема переїзду до Техасу, їхня підтримка має вирішальне значення.

Для голосування щодо оплати праці необхідна проста більшість голосів, за винятком акцій, що належать Маску і його брату Кімбалу. Рішення про переїзд до Техасу вимагає більшості всіх акцій у обігу, при цьому неподані голоси автоматично вважаються голосами "проти".

Маск відмовився від позову проти OpenAI12.06.24, 12:59 • 16222 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,787.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,882.79