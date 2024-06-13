Маск вважає, що акціонери Tesla все-таки виплатять йому рекордну винагороду у 56 млрд доларів - FT

Виконавчий директор компанії Tesla Ілон Маск заявив, що акціонери мають намір проголосувати за його винагороду в розмірі 56 мільярдів доларів і пропозицію рекорпорації виробника електромобілів у Техасі на своїх щорічних зборах. Про це УНН пише з посиланням на Financial Times.

Обидві резолюції акціонерів Tesla наразі приймаються з великим відривом написав Маск на своїй сторінці в Х.

За словами Маска, результати, представлені на діаграмах, є тимчасовими, і вони можуть змінитися під час щорічних зборів. Однак, якби дві резолюції були затверджені, це вважалося б великою перемогою для генерального директора компанії Mercurial, який виступав за найбільший пакет зарплатні в історії корпоративної Америки.

Рада директорів Tesla спонукала інвесторів повторно схвалити винагороду Маска в розмірі 56 мільярдів доларів, вперше присуджену в 2018 році, яка була скасована через судове рішення в Делавері у січні з причин занепокоєння щодо прозорості та незалежності ради. Це спонукало Маска виступити за переміщення реєстрації компанії з Делаверу до Техасу.

У випадку успішного отримання підтримки інвесторів для свого пакету, який включає опціони на акції, частка Маска в компанії зросла б до понад 20 відсотків з 13 відсотків, якщо ці опціони були б використані. Акції Tesla зросли на 3,9 відсотка в день перед голосуванням.

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Голосування акціонерів знаходилося під ретельним наглядом, і будь-яка поразка могла б серйозно підірвати довіру до Маска у період, коли Tesla зіткнулася з жорсткою ціновою конкуренцією від китайських виробників електромобілів та зростанням витрат на мільярди доларів у зв'язку з інвестиціями в штучний інтелект та робототехніку.

Голова Tesla Робін Денхольм очолила кампанію за підтримку обох пропозицій, порівнюючи своє завдання зі сходженням на Еверест. Компанія отримала підтримку від ведучих інвестиційних трастів, зокрема Бейлі Гіффорд, Ark Investment Management Кеті Вуд і Рона Барона, іншого значного інвестора Tesla.

Проте пакет винагороди Маска викликав поділ серед інвесторів: норвезький нафтовий фонд, капітал якого становить 1,7 трильйона доларів, виступив проти через розмір винагороди, її структуру та здатність знизити "ризик ключової особи". Генеральний директор Calpers — найбільшого державного пенсійного фонду США та одного з 25 найбільших акціонерів Tesla з часткою у 1,67 мільярда доларів — також заявив, що голосуватиме проти угоди. Дві великі проксі-консультативні компанії ISS та Glass Lewis радили акціонерам відхилити великий пакет.

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На завершальному етапі кампанії Tesla активізувала свої зусилля, залучаючи поточних і колишніх високопоставлених співробітників і інженерів для публічної підтримки Маска у соціальних мережах. Також компанія запропонувала екскурсії по заводу Tesla з Маском як стимул для своїх роздрібних інвесторів проголосувати на їхню користь.

Tesla має значну частку роздрібних інвесторів, які володіють близько 30 відсотками компанії, і з огляду на високі вимоги до успіху обох голосів, зокрема переїзду до Техасу, їхня підтримка має вирішальне значення.

Для голосування щодо оплати праці необхідна проста більшість голосів, за винятком акцій, що належать Маску і його брату Кімбалу. Рішення про переїзд до Техасу вимагає більшості всіх акцій у обігу, при цьому неподані голоси автоматично вважаються голосами "проти".

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