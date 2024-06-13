Исполнительный директор компании Tesla Илон Маск заявил, что акционеры намерены проголосовать за его вознаграждение в размере 56 миллиардов долларов и предложение рекорпорации производителя электромобилей в Техасе на своем ежегодном собрании. Об этом УНН пишет со ссылкой на Financial Times.

Обе резолюции акционеров Tesla на данный момент принимаются с большим отрывом написал Маск на своей странице в Х.

По словам Маска, результаты, представленные на диаграммах, являются временными, и они могут измениться во время ежегодного собрания. Однако, если бы две резолюции были утверждены, это считалось бы большой победой для генерального директора компании Mercurial, который выступал за самый большой пакет зарплаты в истории корпоративной Америки.

Совет директоров Tesla побудила инвесторов повторно одобрить вознаграждение Маска в размере 56 миллиардов долларов, впервые присужденную в 2018 году, которая была отменена из-за судебного решения в Делавэре в январе по причинам беспокойства относительно прозрачности и независимости совета. Это побудило Маска выступить за перемещение регистрации компании из Делавэра в Техас.

В случае успешного получения поддержки инвесторов для своего пакета, который включает опционы на акции, доля Маска в компании выросла бы до более 20 процентов с 13 процентов, если эти опционы были бы использованы. Акции Tesla выросли на 3,9 процента в день перед голосованием.

Маск уволил почти всю команду Tesla Supercharger после ссоры с топ-менеджером - Reuters

Голосование акционеров находилось под тщательным наблюдением, и любое поражение могло бы серьезно подорвать доверие к Маску в период, когда Tesla столкнулась с жесткой ценовой конкуренцией от китайских производителей электромобилей и ростом расходов на миллиарды долларов в связи с инвестициями в искусственный интеллект и робототехнику.

Председатель Tesla Робин Денхольм возглавила кампанию за поддержку обоих предложений, сравнивая свою задачу с восхождением на Эверест. Компания получила поддержку от ведущих инвестиционных трастов, в частности Бейли Гиффорд, Ark Investment Management Кэти Вуд и Рона Барона, другого значительного инвестора Tesla.

Однако пакет вознаграждения Маска вызвал разделение среди инвесторов: норвежский нефтяной фонд, капитал которого составляет 1,7 триллиона долларов, выступил против из-за размера вознаграждения, его структуры и способности снизить «риск ключевого лица». Генеральный директор Calpers - крупнейшего государственного пенсионного фонда США и одного из 25 крупнейших акционеров Tesla с долей в 1,67 миллиарда долларов - также заявил, что будет голосовать против сделки. Две крупные прокси-консультативные компании ISS и Glass Lewis советовали акционерам отклонить большой пакет.

Илон Маск может стать советником в правительстве США, в случае победы Трампа на выборах - WSJ

На завершающем этапе кампании Tesla активизировала свои усилия, привлекая текущих и бывших высокопоставленных сотрудников и инженеров для публичной поддержки Маска в социальных сетях. Также компания предложила экскурсии по заводу Tesla с Маском в качестве стимула для своих розничных инвесторов проголосовать в их пользу.

Tesla имеет значительную долю розничных инвесторов, которые владеют около 30 процентами компании, и учитывая высокие требования к успеху обоих голосов, в частности переезда в Техас, их поддержка имеет решающее значение.

Для голосования по оплате труда необходимо простое большинство голосов, за исключением акций, принадлежащих Маску и его брату Кимбалу. Решение о переезде в Техас требует большинства всех акций в обращении, при этом непоставленные голоса автоматически считаются голосами «против».

Маск отказался от иска против OpenAI