Маск заблокировал работу терминалов Starlink для войск РФ после атаки на правительственный квартал Киева

$43.210.03
51.020.06
ukenru
Эксклюзив
15:15 • 9330 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
14:14 • 16579 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 26871 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 29793 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 35866 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 50300 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 44959 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 38759 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 33084 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 53133 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2м/с
87%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Военная машина рф под давлением, регионы ощущают падение доходов - СМИ27 февраля, 10:09 • 13663 просмотра
На Бали проверяют ДНК матери похищенного украинца после обнаружения фрагментов тела27 февраля, 11:04 • 13231 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto27 февраля, 12:25 • 21126 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция14:16 • 16102 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA14:39 • 14178 просмотра
публикации
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом16:38 • 9260 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины15:45 • 10474 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA14:39 • 14248 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция14:16 • 16172 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto27 февраля, 12:25 • 21199 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Блогеры
Виктор Орбан
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Венгрия
Словакия
Реклама
УНН Lite
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto18:52 • 840 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи17:35 • 3082 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto16:49 • 4090 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 22294 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 52739 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
The Washington Post
ТикТок
Instagram

Маск заблокировал работу терминалов Starlink для войск РФ после атаки на правительственный квартал Киева

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Илон Маск ограничил доступ российских сил к Starlink после январского удара дрона по центру Киева. Это решение было принято после переговоров с украинским руководством и внедрения специального программного обеспечения.

Маск заблокировал работу терминалов Starlink для войск РФ после атаки на правительственный квартал Киева

Американский миллиардер Илон Маск принял решение ограничить доступ российских сил к спутниковой связи Starlink в ответ на январский удар беспилотника по центру украинской столицы. По данным издания The Atlantic, этот шаг стал результатом прямых переговоров между украинским руководством и владельцем компании SpaceX после предоставления неопровержимых доказательств использования системы агрессором для координации дальних атак. Об этом пишет УНН.

Подробности

Реализация плана предусматривала создание специального программного обеспечения для формирования "белого списка" разрешенных терминалов, что делает невозможной работу несанкционированного оборудования в руках россиян.

Источники сообщают, что техническое решение было разработано и внедрено в сжатые сроки – примерно за одни сутки. Такой подход позволяет сохранить стабильную связь для Сил обороны Украины, одновременно полностью отрезая российские подразделения от использования преимуществ спутниковой сети на фронте.

"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться27.01.26, 18:28 • 61509 просмотров

Поводом для обращения украинской стороны стала атака российского дрона в конце января 2026 года, траектория которого была направлена на Офис президента. Министр обороны Украины Михаил Федоров во время общения с Маском предоставил доказательства того, что оккупационные войска используют терминалы Starlink для управления своими дальнобойными беспилотниками. На основе этих данных стороны наработали план по введению технических ограничений для вражеских устройств. 

Маск отреагировал на обращение Украины по Starlink: ограничения сработали01.02.26, 12:21 • 9774 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Военное положение
Война в Украине
Старлинк
Михаил Федоров
SpaceX
Илон Маск
Украина
Киев