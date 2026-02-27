Маск заблокировал работу терминалов Starlink для войск РФ после атаки на правительственный квартал Киева

Американский миллиардер Илон Маск принял решение ограничить доступ российских сил к спутниковой связи Starlink в ответ на январский удар беспилотника по центру украинской столицы. По данным издания The Atlantic, этот шаг стал результатом прямых переговоров между украинским руководством и владельцем компании SpaceX после предоставления неопровержимых доказательств использования системы агрессором для координации дальних атак. Об этом пишет УНН.

Реализация плана предусматривала создание специального программного обеспечения для формирования "белого списка" разрешенных терминалов, что делает невозможной работу несанкционированного оборудования в руках россиян.

Источники сообщают, что техническое решение было разработано и внедрено в сжатые сроки – примерно за одни сутки. Такой подход позволяет сохранить стабильную связь для Сил обороны Украины, одновременно полностью отрезая российские подразделения от использования преимуществ спутниковой сети на фронте.

Поводом для обращения украинской стороны стала атака российского дрона в конце января 2026 года, траектория которого была направлена на Офис президента. Министр обороны Украины Михаил Федоров во время общения с Маском предоставил доказательства того, что оккупационные войска используют терминалы Starlink для управления своими дальнобойными беспилотниками. На основе этих данных стороны наработали план по введению технических ограничений для вражеских устройств.

