Маск заблокував роботу терміналів Starlink для військ рф після атаки на урядовий квартал Києва

Американський мільярдер Ілон Маск ухвалив рішення обмежити доступ російських сил до супутникового зв'язку Starlink у відповідь на січневий удар безпілотника по центру української столиці. За даними видання The Atlantic, цей крок став результатом прямих перемовин між українським керівництвом та власником компанії SpaceX після надання незаперечних доказів використання системи агресором для координації дальніх атак. Про це пише УНН.

Деталі

Реалізація плану передбачала створення спеціального програмного забезпечення для формування "білого списку" дозволених терміналів, що унеможливлює роботу несанкціонованого обладнання в руках росіян.

Джерела повідомляють, що технічне рішення було розроблене та впроваджене у стислі терміни – приблизно за одну добу. Такий підхід дозволяє зберегти стабільний зв'язок для Сил оборони України, одночасно повністю відрізаючи російські підрозділи від використання переваг супутникової мережі на фронті.

Приводом для звернення української сторони стала атака російського дрона наприкінці січня 2026 року, траєкторія якого була спрямована на Офіс президента. Міністр оборони України Михайло Федоров під час спілкування з Маском надав докази того, що окупаційні війська використовують термінали Starlink для керування своїми далекобійними безпілотниками. На основі цих даних сторони напрацювали план із запровадження технічних обмежень для ворожих пристроїв.

