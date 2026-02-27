Маск заблокував роботу терміналів Starlink для військ рф після атаки на урядовий квартал Києва

$43.210.03
51.020.06
ukenru
Ексклюзив
15:15 • 9634 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
14:14 • 16920 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 27141 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 30071 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 36072 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 50426 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 45038 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 38788 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 33105 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 53154 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2м/с
87%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Військова машина рф під тиском, регіони відчувають падіння доходів - ЗМІ27 лютого, 10:09 • 13744 перегляди
На Балі перевіряють ДНК матері викраденого українця після виявлення фрагментів тіла27 лютого, 11:04 • 13312 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto27 лютого, 12:25 • 21271 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція14:16 • 16248 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA14:39 • 14333 перегляди
Публікації
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом16:38 • 9624 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України15:45 • 10666 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA14:39 • 14563 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція14:16 • 16464 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto27 лютого, 12:25 • 21482 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Блогери
Віктор Орбан
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Угорщина
Словаччина
Реклама
УНН Lite
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto18:52 • 1072 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові17:35 • 3256 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto16:49 • 4262 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 25141 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 22359 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
The Washington Post
TikTok
Instagram

Маск заблокував роботу терміналів Starlink для військ рф після атаки на урядовий квартал Києва

Київ • УНН

 • 246 перегляди

Ілон Маск обмежив доступ російських сил до Starlink після січневого удару дрона по центру Києва. Це рішення ухвалили після переговорів з українським керівництвом та впровадження спеціального програмного забезпечення.

Маск заблокував роботу терміналів Starlink для військ рф після атаки на урядовий квартал Києва

Американський мільярдер Ілон Маск ухвалив рішення обмежити доступ російських сил до супутникового зв'язку Starlink у відповідь на січневий удар безпілотника по центру української столиці. За даними видання The Atlantic, цей крок став результатом прямих перемовин між українським керівництвом та власником компанії SpaceX після надання незаперечних доказів використання системи агресором для координації дальніх атак. Про це пише УНН.

Деталі

Реалізація плану передбачала створення спеціального програмного забезпечення для формування "білого списку" дозволених терміналів, що унеможливлює роботу несанкціонованого обладнання в руках росіян.

Джерела повідомляють, що технічне рішення було розроблене та впроваджене у стислі терміни – приблизно за одну добу. Такий підхід дозволяє зберегти стабільний зв'язок для Сил оборони України, одночасно повністю відрізаючи російські підрозділи від використання переваг супутникової мережі на фронті.

"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися 27.01.26, 18:28 • 61509 переглядiв

Приводом для звернення української сторони стала атака російського дрона наприкінці січня 2026 року, траєкторія якого була спрямована на Офіс президента. Міністр оборони України Михайло Федоров під час спілкування з Маском надав докази того, що окупаційні війська використовують термінали Starlink для керування своїми далекобійними безпілотниками. На основі цих даних сторони напрацювали план із запровадження технічних обмежень для ворожих пристроїв. 

Маск відреагував на звернення України щодо Starlink: обмеження спрацювали01.02.26, 12:21 • 9774 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Starlink
Михайло Федоров
SpaceX
Ілон Маск
Україна
Київ