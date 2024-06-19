Малайзия готовится присоединиться к БРИКС, группе стран с развивающимися экономиками, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В группу стран БРИКС изначально входили Бразилия, россия, Индия, Китай и Южная Африка, что дало ей аббревиатуру.

В прошлом году группа начала расширять свое членство, стремясь бросить вызов мировому порядку, в котором доминируют западные экономики: к ней присоединились Саудовская Аравия, Иран, Эфиопия, Египет, Аргентина и Объединенные Арабские Эмираты, а интерес проявили более 40 стран, пишет издание.

"Мы приняли решение, скоро приступим к формальным процедурам... мы просто ждем окончательных результатов от правительства Южной Африки", - сказал Анвар в интервью китайскому СМИ Guancha.

Представитель офиса Анвара во вторник подтвердил комментарии Reuters.

Во время интервью он не сообщил подробностей относительно процесса подачи заявления.

Комментарии Анвара прозвучали накануне трёхдневного визита премьер-министра Китая Ли Цяна на этой неделе в рамках празднования 50-летия дипломатических отношений между Малайзией и Китаем.

Ожидается, что во время визита Ли Малайзия и Китай подпишут несколько соглашений, включая продление пятилетнего соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве.

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