Президент Аргентины официально отклонил приглашение присоединиться к БРИКС
Президент Аргентины Хавьер Майли отклонил приглашение Аргентины присоединиться к БРИКС, сосредоточившись на укреплении связей с Вашингтоном.
Сумщина: в регионе прогремело более восьмидесяти взрывов
Российские войска обстреляли восемь громад Сумской области, осуществив 20 атак применив минометы, артиллерию и самоходные орудия, что привело к разрушениям и ранениям.
В Брянской области россии якобы сбили четвертый украинский дрон за сутки
По сообщениям, российская противовоздушная оборона сбила четвертый украинский беспилотник за 24 часа над Брянском, жертв и повреждений не зафиксировано.
Херсон под российским обстрелом, враг бьет с левого берега
Херсон находится под российским обстрелом с оккупированного левого берега, слышны взрывы, объявлена воздушная тревога.
МИД Польши требует от россии объяснений относительно нарушения воздушного пространства
Польша вызвала посла россии после того, как российская ракета нарушила польское воздушное пространство сегодня утром на фоне атак на Украину.
Будет какая-то компромиссная версия: Корниенко о законопроекте по мобилизации
Законопроект о мобилизации в Украине находится на стадии обсуждения, и ключевым вопросом, как подчеркнул заместитель Председателя Верховной Рады Корниенко, являются финансовые ресурсы для мобилизации.
"1984" Оруєлла – самая воруемая книга в россии
Книга Джорджа Оруэлла "1984" стала самой воруемой и самой продаваемой в россии в 2023 году; ее популярность возросла после вторжения в Украину.
Работа будет продолжаться круглосуточно: Зеленский заявил, что к разбору завалов после ударов рф привлечено более 600 спасателей
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что будет ответ на каждый удар и добавил, что террор не выигрывает у людей.
РПЦ "конфискуют" украинские церкви на оккупированной территории Херсонской области
Русское православие захватило храмы в оккупированном россией херсонском левобережье из-за якобы неспособности митрополита Иоанна управлять ими. Управляющим новой епархией они назначили епископа Алексия.
Советник Залужного попала в скандал из-за высказываний о мобилизации. Главнокомандующий отреагировал
Мартынюк попала в скандал из-за высказываний о мобилизации и мужчинах, которые не желают воевать. После этого Залужный заявил, что "с 28 декабря 2023 года у него нет помощников-консультантов на общественных началах".