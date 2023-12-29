Президент Аргентины официально отклонил приглашение присоединиться к БРИКС

Президент Аргентины Хавьер Майли отклонил приглашение, чтобы его страна присоединилась к БРИКС. Об этом пишет издание Political Lore, передает УНН.

Хавьер Майли <...> несколько дней назад направил официальные письма Си Цзиньпину и Владимиру Путину, в которых сообщил о выходе Аргентины из многостороннего форума БРИКС пишут аргентинские СМИ.

Об этом решении глава аргентинского государства также проинформировал президента Бразилии Лулу да Силву, премьер-министра Индии Нарендра Моди и лидера Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу.

Майли неоднократно заявлял, что в своей внешней политике намерен сосредоточиться на связях с Вашингтоном, а не на странах БРИКС. По его словам, Буэнос-Айрес должен отказаться от песо и присоединиться к странам, которые используют доллар США в качестве официальной валюты, а также упразднить Центральный банк и несколько министерств, сократив правительственный аппарат.

Дополнение

В последние дни в центре Буэнос-Айреса проходят митинги против реформ, запланированных новым президентом страны. Сам Майли угрожал применить силу против протестующих, которые будут блокировать движение.

Напомним,

На 15-м саммите БРИКС 24 августа было принято решение пригласить Саудовскую Аравию, Египет, ОАЭ, Аргентину, Иран и Эфиопию в качестве полноправных членов организации.

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