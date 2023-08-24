БРІКС поповнюється шістьма новими учасниками - президент ПАР

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"БРІКС – це різноманітна група країн. Це рівноправне партнерство країн, які мають різні погляди, але загальне бачення найкращого світу. Як п'ять членів БРІКС, ми досягли згоди щодо керівних принципів, стандартів, критеріїв та процедур процесу розширення БРІКС. У нас є консенсус щодо першої фази цього процесу розширення. Ми вирішили запросити Аргентинську Республіку, Арабську Республіку Єгипет, Федеративну Демократичну Республіку Ефіопію, Ісламську Республіку Іран, Королівство Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати стати повноправними членами БРІКС з 1 січня 2024 року", - написав Рамафоса у соцмережі X.

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Пекін уже привітав рішення.

"Тепло вітаємо з приєднанням до сім'ї БРІКС! Сильніший БРІКС матиме більший голос", - вказала у соцмережі X офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн.

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