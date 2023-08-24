БРИКС пополняется шестью новыми участниками - президент ЮАР

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"БРИКС – это разнообразная группа стран. Это равноправное партнерство стран, имеющих разные взгляды, но общее видение лучшего мира. Как пять членов БРИКС, мы достигли согласия относительно руководящих принципов, стандартов, критериев и процедур процесса расширения БРИКС. У нас есть консенсус относительно первой фазы этого процесса расширения. Мы решили пригласить Аргентинскую Республику, Арабскую Республику Египет, Федеративную Демократическую Республику Эфиопию, Исламскую Республику Иран, Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты стать полноправными членами БРИКС с 1 января", - написал Рамафоса в соцсети X.

Детали

Пекин уже поприветствовал решение.

"Тепло поздравляем с присоединением к семье БРИКС! Более сильный БРИКС будет иметь больший голос", - указала в соцсети X официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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