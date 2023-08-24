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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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БРИКС пополняется шестью новыми участниками - президент ЮАР

БРИКС пополняется шестью новыми участниками - президент ЮАР

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. На 15-м саммите БРИКС было принято решение пригласить Саудовскую Аравию, Египет, ОАЭ, Аргентину, Иран и Эфиопию в качестве полноправных членов организации, сообщил в четверг президент принимающей саммит ЮАР Сирил Рамафоса, пишет УНН.

Цитата

"БРИКС – это разнообразная группа стран. Это равноправное партнерство стран, имеющих разные взгляды, но общее видение лучшего мира. Как пять членов БРИКС, мы достигли согласия относительно руководящих принципов, стандартов, критериев и процедур процесса расширения БРИКС. У нас есть консенсус относительно первой фазы этого процесса расширения. Мы решили пригласить Аргентинскую Республику, Арабскую Республику Египет, Федеративную Демократическую Республику Эфиопию, Исламскую Республику Иран, Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты стать полноправными членами БРИКС с 1 января", - написал Рамафоса в соцсети X.

Детали

Пекин уже поприветствовал решение.

"Тепло поздравляем с присоединением к семье БРИКС! Более сильный БРИКС будет иметь больший голос", - указала в соцсети X официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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