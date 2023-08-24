Расширение БРИКС является отправной точкой для сотрудничества - лидер Китая
Киев • УНН
Киев. 24 августа. УНН. Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что расширение альянса БРИКС является историческим, а также новой отправной точкой для сотрудничества. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на страницу представителя МИД Китая Хуа Чуньин у Х.
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"Президент Си Цзиньпин отметил, что расширение БРИКС было историческим. Это демонстрирует стремление стран БРИКС сотрудничать в единстве со всеми развивающимися странами. Он соответствует ожиданиям международного сообщества и служит общим интересам стран EMDC", - сообщила пресс-секретарь.
Детали
По словам лидера Китая, расширение также является новой отправной точкой для сотрудничества БРИКС, что добавит "новой жизнедеятельности" механизму сотрудничества Альянса и "укрепит силы мирового мира и развития".
"Пока мы работаем согласованно, мы будем использовать лучшее в сотрудничестве БРИКС и обеспечивать многообещающее будущее для стран БРИКС. Объединимся вместе, чтобы написать новую главу развивающихся рынков и развивающихся стран, стремящихся к развитию через солидарность и сотрудничество", - заявил Си.
Напомним
На 15-м саммите БРИКС 24 августа было принято решение пригласить Саудовскую Аравию, Египет, ОАЭ, Аргентину, Иран и Эфиопию в качестве полноправных членов организации.