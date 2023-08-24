Розширення БРІКС є відправною точкою для співпраці - лідер Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що розширення альянсу БРІКС є історичним, а також новою відправною точкою для співпраці. Про це повідомляє УНН, посилаючись на сторінку речника МЗС Китаю Хуа Чуньїн у Х.
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"Президент Сі Цзіньпін зазначив, що розширення БРІКС є історичним. Це демонструє прагнення країн БРІКС співпрацювати в єдності з усіма країнами, що розвиваються. Він відповідає очікуванням міжнародної спільноти та служить спільним інтересам країн EMDC", - повідомила речниця.
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За словами лідера Китаю, розширення також є новою відправною точкою для співпраці БРІКС, що додасть "нової життєдіяльності" механізму співпраці альянсу і "зміцнить сили світового миру та розвитку".
"Поки ми працюємо узгоджено, ми будемо використовувати найкраще у співпраці БРІКС і забезпечувати багатообіцяюче майбутнє для країн БРІКС. Об'єднаймось разом, щоб написати нову главу ринків, що розвиваються, і країн, що розвиваються, які прагнуть розвитку через солідарність і співпрацю", - заявив Сі.
Нагадаємо
На 15-му саміті БРІКС 24 серпня було ухвалено рішення запросити Саудівську Аравію, Єгипет, ОАЕ, Аргентину, Іран та Ефіопію як повноправних членів організації.