Малайзія готується приєднатися до БРІКС
Київ • УНН
Малайзія готується приєднатися до БРІКС, групи країн, що розвиваються, заявив прем'єр-міністр Анвар Ібрагім.
Малайзія готується приєднатися до БРІКС, групи країн з економіками, що розвиваються, заявив прем'єр-міністр країни Анвар Ібрагім, пише УНН з посиланням на Reuters.
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До групи країн БРІКС спочатку входили Бразилія, росія, Індія, Китай та Південна Африка, що дало їй абревіатуру.
Минулого року група почала розширювати своє членство, прагнучи кинути виклик світовому порядку, у якому домінують західні економіки: до неї приєдналися Саудівська Аравія, Іран, Ефіопія, Єгипет, Аргентина та Об'єднані Арабські Емірати, а інтерес виявили понад 40 країн, пише видання.
"Ми ухвалили рішення, скоро приступимо до формальних процедур… ми просто чекаємо на остаточні результати від уряду Південної Африки", - сказав Анвар в інтерв'ю китайському ЗМІ Guancha.
Представник офісу Анвара у вівторок підтвердив коментарі Reuters.
Під час інтерв'ю він не повідомив подробиць щодо процесу подання заяви.
Коментарі Анвара пролунали напередодні триденного візиту прем'єр-міністра Китаю Лі Цяна цього тижня у межах святкування 50-річчя дипломатичних відносин між Малайзією та Китаєм.
Очікується, що під час візиту Лі Малайзія та Китай підпишуть кілька угод, включаючи продовження п'ятирічної угоди про торговельно-економічне співробітництво.
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