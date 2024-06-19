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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Малайзія готується приєднатися до БРІКС

Київ • УНН

 • 18702 перегляди

Малайзія готується приєднатися до БРІКС, групи країн, що розвиваються, заявив прем'єр-міністр Анвар Ібрагім.

Малайзія готується приєднатися до БРІКС

Малайзія готується приєднатися до БРІКС, групи країн з економіками, що розвиваються, заявив прем'єр-міністр країни Анвар Ібрагім, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

До групи країн БРІКС спочатку входили Бразилія, росія, Індія, Китай та Південна Африка, що дало їй абревіатуру.

Минулого року група почала розширювати своє членство, прагнучи кинути виклик світовому порядку, у якому домінують західні економіки: до неї приєдналися Саудівська Аравія, Іран, Ефіопія, Єгипет, Аргентина та Об'єднані Арабські Емірати, а інтерес виявили понад 40 країн, пише видання.

"Ми ухвалили рішення, скоро приступимо до формальних процедур… ми просто чекаємо на остаточні результати від уряду Південної Африки", - сказав Анвар в інтерв'ю китайському ЗМІ Guancha.

Представник офісу Анвара у вівторок підтвердив коментарі Reuters.

Під час інтерв'ю він не повідомив подробиць щодо процесу подання заяви.

Коментарі Анвара пролунали напередодні триденного візиту прем'єр-міністра Китаю Лі Цяна цього тижня у межах святкування 50-річчя дипломатичних відносин між Малайзією та Китаєм.

Очікується, що під час візиту Лі Малайзія та Китай підпишуть кілька угод, включаючи продовження п'ятирічної угоди про торговельно-економічне співробітництво.

Президент Аргентини офіційно відхилив запрошення приєднатися до БРІКС29.12.23, 22:55 • 35458 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
Малайзія
Reuters
Аргентина
Бразилія
Індія
Ефіопія
Південна Африка
Саудівська Аравія
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