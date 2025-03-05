Макрон, Стармер и Зеленский могут поехать к Трампу для представления совместного мнения по мирному плану - СМИ

Уже на следующей неделе Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут вместе поехать в Соединенные Штаты, чтобы представить президенту США Дональду Трампу совместное мнение по мирному плану. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает Daily Mail, передает УНН.

Детали

Дипломатические источники сообщили, что "сэр Кир (Стармер) и Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон с президентом Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить господину Трампу единый фронт по этому плану", пишет издание.

Издание подчеркивает, что приостановление помощи Украине от США является серьезным ударом по четырехступенчатому плану Стармера для Украины, который начинается словами: "Продолжение поступления военной помощи в Украину, пока продолжается война".

Источники издания также отмечают, что прекращение огня может начаться после остановки воздушных и морских бомбардировок с обеих сторон.

"Значительная часть повреждений в настоящее время нанесена беспилотниками и ракетами. В случае успеха обе стороны перейдут к прекращению огня на суше, которое будет "труднее проверить и легче сорвать". Президент Макрон изначально предложил приостановить боевые действия в воздухе и на море на один месяц. Но теперь ожидается, что это предложение будет открытым", - добавляет издание.

В то же время Стармер, как сообщается, будет пытаться убедить Трампа гарантировать защиту США в сфере безопасности, что позволило бы Великобритании, Франции и другим членам "коалиции желающих" отправить свои войска для поддержки мира в Украине, не опасаясь немедленного нападения российских войск.

Напоминаем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Он также отметил усилия президента США Дональда Трампа и добавил, что "наступило время сделать все правильно".

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил важное письмо от Президента Украины Владимира Зеленского, в котором, в частности, указывается, что Украина готова сесть за стол переговоров и подписать соглашение о минералах.