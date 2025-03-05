Макрон, Стармер і Зеленський можуть поїхати до Трампа для представлення спільної думки щодо мирного плану - ЗМІ

Уже наступного тижня Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер разом можуть поїхати до Сполучених Штатів, щоб представити президенту США Дональду Трампу спільну думку щодо мирного плану. Про це з посиланням на дипломатичні джерела повідомляє Daily Mail, передає УНН.

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Дипломатичні джерела повідомили, що "сер Кір (Стармер) і Еммануель Макрон готові поїхати до Вашингтона з президентом Зеленським уже наступного тижня, щоб представити пану Трампу єдиний фронт щодо цього плану", пише видання.

Видання наголошує, що призупинення допомоги Україні від США є серйозним ударом по чотирикроковому плану Стармера для України, який починається словами: "Продовження надходження військової допомоги в Україну, поки триває війна".

Джерела видання також зазначають, що припинення вогню може розпочатися після припинення повітряних і морських бомбардувань з обох сторін.

"Значна частина пошкоджень наразі завдана безпілотниками та ракетами. У разі успіху обидві сторони перейдуть до припинення вогню на суші, яке буде "важче перевірити та легше зірвати". Президент Макрон спочатку запропонував призупинити бойові дії в повітрі та на морі на один місяць. Але тепер очікується, що ця пропозиція буде відкритою", - додає видання.

Водночас Стармер, як повідомляється, намагатиметься переконати Трампа гарантувати захист безпеки США, який дозволив би Великій Британії, Франції та іншим членам "коаліції охочих" відправити власні війська для підтримки миру в Україні, не боячись негайного нападу російських військ.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Він також відзначив зусилля президента США Дональда Трампа та додав, що "настав час зробити все правильно".

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав важливого листа від Президента України Володимира Зеленського, в якому, зокрема вказується, що Україна готова сісти за стіл переговорів, та підписати угоду про мінерали.