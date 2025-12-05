Макрон отверг сообщения об обвинениях в возможной измене Вашингтона: единство между США и Европой по Украине "необходимо"
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул единство Европы и США в поддержке Украины, отвергая сообщения о возможной измене Вашингтона. Он опроверг скептицизм относительно мирных переговоров, подчеркнув важность сотрудничества.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в пятницу, что единство между Европой и Соединенными Штатами является ключевым для поддержки Украины, добавив, что «нет недоверия», и опровергнув сообщения о том, что Вашингтон может предать Украину, сообщает Reuters, пишет УНН.
Единство между американцами и европейцами по украинскому вопросу необходимо. И я говорю это снова и снова, нам нужно работать вместе
«Мы приветствуем и поддерживаем мирные усилия, которые прилагают Соединенные Штаты Америки. Соединенным Штатам Америки нужны европейцы, чтобы возглавить эти мирные усилия», – добавил он.
Немецкий журнал Spiegel в четверг процитировал стенограмму конфиденциального разговора, которая показывает, что президент Франции и канцлер Германии выразили серьезный скептицизм относительно усилий правительства США и его посланников по переговорам о мире между Украиной и Россией.
Я все отрицаю
«Нам нужны Соединенные Штаты для мира. Соединенным Штатам нужны мы, чтобы этот мир был длительным и прочным», - подчеркнул президент Франции.
«Так что нет ни одного сценария, когда длительный мир в Украине будет достигнут без совместных усилий европейцев, американцев, канадцев, австралийцев и японцев», – сказал он.
