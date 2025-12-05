Макрон відкинув повідомлення про звинувачення у можливій зраді Вашингтона: єдність між США і Європою щодо України "необхідна"

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у п'ятницю, що єдність між Європою та Сполученими Штатами є ключовою для підтримки України, додавши, що "немає недовіри", та спростувавши повідомлення про те, що Вашингтон може зрадити Україну, повідомляє Reuters, пише УНН.

Єдність між американцями та європейцями щодо українського питання є необхідною. І я кажу це знову і знову, нам потрібно працювати разом – сказав Макрон журналістам під час візиту до Китаю.

"Ми вітаємо та підтримуємо мирні зусилля, які докладають Сполучені Штати Америки. Сполученим Штатам Америки потрібні європейці, щоб очолити ці мирні зусилля", – додав він.

Німецький журнал Spiegel у четвер процитував стенограму конфіденційної розмови, яка показує, що президент Франції та канцлер Німеччини висловили серйозний скептицизм щодо зусиль уряду США та його посланців щодо переговорів про мир між Україною та росією.

Я все заперечую - сказав Макрон, відповідаючи на запитання про репортаж Spiegel.

"Нам потрібні Сполучені Штати для миру. Сполученим Штатам потрібні ми, щоб цей мир був тривалим і міцним", - наголосив президент Франції.

"Тож немає жодного сценарію, коли тривалий мир в Україні буде досягнутий без спільних зусиль європейців, американців, канадців, австралійців та японців", – сказав він.

