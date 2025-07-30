МАГАТЭ подтвердило отсутствие повышения уровня радиации на ЗАЭС
Киев • УНН
Команда МАГАТЭ на Запорожской АЭС подтвердила, что уровень радиации на объекте не повышен. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Команда МАГАТЭ на Запорожской АЭС подтвердила, что на объекте не зафиксировано повышение уровня радиации, сообщили в МАГАТЭ в среду, пишет УНН.
Команда МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции Украины подтверждает отсутствие повышения уровня радиации на объекте
Напомним
В Запорожье во время порывов ветра, по сообщениям, фиксировали повышение уровня радиационного излучения. Сообщалось, что ветер был со стороны временно оккупированных россиянами территорий.
В Министерстве внутренних дел Украины дали официальную оценку уровня радиации в Запорожской области. Там заверили, что угрозы для населения пока нет, но мониторинг ситуации продолжается.
Никаких аварий на оккупированной ЗАЭС не происходило: в Минэнерго отреагировали на сообщения о "скачке радиационного фона" в Запорожье29.07.25, 22:56 • 3638 просмотров