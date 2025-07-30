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Нью-Йорк Таймс

МАГАТЭ подтвердило отсутствие повышения уровня радиации на ЗАЭС

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Команда МАГАТЭ на Запорожской АЭС подтвердила, что уровень радиации на объекте не повышен. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

МАГАТЭ подтвердило отсутствие повышения уровня радиации на ЗАЭС

Команда МАГАТЭ на Запорожской АЭС подтвердила, что на объекте не зафиксировано повышение уровня радиации, сообщили в МАГАТЭ в среду, пишет УНН.

Команда МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции Украины подтверждает отсутствие повышения уровня радиации на объекте

- заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, которого цитируют в организации.

Напомним

В Запорожье во время порывов ветра, по сообщениям, фиксировали повышение уровня радиационного излучения. Сообщалось, что ветер был со стороны временно оккупированных россиянами территорий.

В Министерстве внутренних дел Украины дали официальную оценку уровня радиации в Запорожской области. Там заверили, что угрозы для населения пока нет, но мониторинг ситуации продолжается.

Никаких аварий на оккупированной ЗАЭС не происходило: в Минэнерго отреагировали на сообщения о "скачке радиационного фона" в Запорожье29.07.25, 22:56 • 3638 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойнаЗдоровье
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Украина