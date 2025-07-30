МАГАТЕ підтвердило відсутність підвищення рівня радіації на ЗАЕС
Київ • УНН
Команда МАГАТЕ на Запорізькій АЕС підтвердила, що рівень радіації на об'єкті не підвищений. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Команда МАГАТЕ на Запорізькій АЕС підтвердила, що на об'єкті не зафіксовано підвищення рівня радіації, повідомили у МАГАТЕ у середу, пише УНН.
Команда МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції України підтверджує відсутність підвищення рівня радіації на об'єкті
Нагадаємо
У Запоріжжі під час поривів вітру, за повідомленнями, фіксували підвищення рівня радіаційного випромінювання. Повідомлялося, що вітер був з боку тимчасово окупованих росіянами територій.
У Міністерстві внутрішніх справ України дали офіційну оцінку рівня радіації в Запорізькій області. Там запевнили, що загрози для населення наразі немає, але моніторинг ситуації продовжується.
Жодних аварій на окупованій ЗАЕС не відбувалося: у Міненерго відреагували на повідомлення про "стрибок радіаційного фону” в Запоріжжі29.07.25, 22:56 • 3646 переглядiв