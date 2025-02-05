МАГАТЭ отложило ротацию миссии на ЗАЭС из-за отсутствия гарантий безопасности от рф
Киев • УНН
МАГАТЭ вынуждено отложить ротацию своей миссии на оккупированной Запорожской АЭС из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны России. рф использует шантаж и запугивание экспертов, ранее даже нанеся удар дроном по машине МАГАТЭ.
МАГАТЭ отложило ротацию своей миссии на Запорожской АЭС. Причина - отсутствие гарантий безопасности со стороны России.
Уже не впервые кремль использует шантаж, как инструмент запугивания международных экспертов.
Об этом говорится в комментарии МИД Украины, передает УНН.
Детали
МАГАТЭ было вынуждено отложить ротацию своей миссии на оккупированной Запорожской АЭС. Это происходит на фоне того, что рф использует шантаж и запугивает международных экспертов, отмечает спикер МИД Украины Георгий Тихий.
Например, во время одной из предыдущих ротаций Россия нанесла удар дроном по машине МАГАТЭ.
Среди причин подобного рода действий, со стороны москвы:
1) Попытка силой навязать международное признание незаконной оккупации украинской АЭС.
2) Манипулирование оперативной ситуацией в районе вокруг станции. Мы не дадим воплотить ни одно из этих намерений.
Тем не менее, Украина высоко оценивает работу МАГАТЭ в беспрецедентных условиях безопасности, отмечает главное дипломатическое ведомство.
Мы не позволим России подорвать независимость и беспристрастность Агентства для достижения своих преступных целей. Мы призываем международное сообщество твердо поддерживать МАГАТЭ и решительно осудить беспрецедентное давление, которое государство-агрессор продолжает оказывать на его руководство.
Напомним
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что пока не будет посещать Запорожскую АЭС из-за плотного графика. Он также выразил обеспокоенность относительно деградации энергетической сети и будущей реконструкции станции.
На прошлой неделе Рафаэль Гросси планировал посетить рф, для встречи с руководителем "росатома".
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