МАГАТЭ отложило ротацию миссии на ЗАЭС из-за отсутствия гарантий безопасности от рф

МАГАТЭ отложило ротацию своей миссии на Запорожской АЭС. Причина - отсутствие гарантий безопасности со стороны России.

Уже не впервые кремль использует шантаж, как инструмент запугивания международных экспертов.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, передает УНН.

Детали

МАГАТЭ было вынуждено отложить ротацию своей миссии на оккупированной Запорожской АЭС. Это происходит на фоне того, что рф использует шантаж и запугивает международных экспертов, отмечает спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Например, во время одной из предыдущих ротаций Россия нанесла удар дроном по машине МАГАТЭ.

Среди причин подобного рода действий, со стороны москвы:

1) Попытка силой навязать международное признание незаконной оккупации украинской АЭС.

2) Манипулирование оперативной ситуацией в районе вокруг станции. Мы не дадим воплотить ни одно из этих намерений.

Тем не менее, Украина высоко оценивает работу МАГАТЭ в беспрецедентных условиях безопасности, отмечает главное дипломатическое ведомство.

Мы не позволим России подорвать независимость и беспристрастность Агентства для достижения своих преступных целей. Мы призываем международное сообщество твердо поддерживать МАГАТЭ и решительно осудить беспрецедентное давление, которое государство-агрессор продолжает оказывать на его руководство.