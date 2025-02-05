МАГАТЕ відклало ротацію місії на ЗАЕС через відсутність гарантій безпеки від рф
Київ • УНН
МАГАТЕ змушене відкласти ротацію своєї місії на окупованій Запорізькій АЕС через відсутність гарантій безпеки з боку росії. рф використовує шантаж та залякування експертів, раніше навіть завдавши удару дроном по машині МАГАТЕ.
МАГАТЕ відклало ротацію своєї місії на Запорізькій АЕС. Причина - відсутність гарантій безпеки з боку росії.
Вже не вперше кремль використовує шантаж, як інструмент залякування міжнародних експертів.
Про це ідетья у коментарі МЗС України, передає УНН.
Деталі
МАГАТЕ було змушене відкласти ротацію своєї місії на окупованій Запорізькій АЕС. Це відбувається на тлі того, що рф використовує шантаж та залякує міжнародних експертів, зазначає речник МЗС України Георгій Тихий.
Наприклад, під час однієї з попередніх ротацій Росія завдала удару дроном по машині МАГАТЕ.
Серед причин подібного роду дій, з боку москви:
1) Спроба силою нав’язати міжнародне визнання незаконної окупації української АЕС.
2) Маніпулювання оперативною ситуацією в районі навколо станції. Ми не дамо втілити жоден із цих намірів.
Тим не менш, Україна високо оцінює роботу МАГАТЕ в безпрецедентних безпекових умовах, зазначає головне дипломатичне відомство.
Ми не дозволимо Росії підірвати незалежність і неупередженість Агентства для досягнення своїх злочинних цілей. Ми закликаємо міжнародне співтовариство твердо підтримувати МАГАТЕ та рішуче засудити безпрецедентний тиск, який держава-агресор продовжує чинити на його керівництво.
Нагадаємо
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що наразі не відвідуватиме Запорізьку АЕС через щільний графік. Він також висловив занепокоєння щодо деградації енергетичної мережі та майбутньої реконструкції станції.
Минулого тижня Рафаель Гроссі планував відвідати рф, для зустрічі з керівником "росатома".
Міненерго про ситуацію на ЗАЕС: відбувається деградація устаткування04.02.25, 15:14 • 22605 переглядiв