Глава МАГАТЕ цього разу не відвідає Запорізьку АЕС

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що цього разу не відвідає Запорізьку атомну електростанцію. Про це він заявив під час брифінгу в Києві, передає УНН.

Цього разу через наш графік я не буду там ( на ЗАЕС – ред.). Я незабаром поїду на Запорізьку АЕС, як тільки зможемо. Як ви знаєте, це операція вимагає моєї згоди з Україною та росією та комплексного захисту військової сторони для її безпечного проведення. Так що це те, що я робитиму. Я був там п'ять разів, я маю намір продовжувати їздити - сказав Гроссі.

Він зазначив, що в МАГАТЕ дивляться не лише на поточні труднощі що ЗАЕС.

Ми дивимося не обов'язково лише на поточні труднощі та обставини, а скоріше на майбутнє, на реконструкцію, на потреби в енергії. Бо навіть якби війна закінчилася завтра, ситуація у мережі дуже деградувала…Ситуація серйозна - заявив Гроссі.

Додамо

Гроссі заявляв, що планує провести переговори з командою президента США Дональда Трампа, можливо у Вашингтоні. Також він відвідає москву цього тижня.

Доповнення

Міністр енергетики Герман Галущенко під час спільного брифінгу з главою МАГАТЕ заявив, що українська сторона розуміє, що на Запорізькій атомній електростанції відбувається деградація устаткування й стан погіршується з кожним днем перебування там росіян.

В кінці грудня 2024 року у НАЕК "Енергоатом" повідомляли, що російські окупанти продовжують нищити обладнання Запорізької АЕС.