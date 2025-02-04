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Глава МАГАТЭ в этот раз не посетит Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ в этот раз не посетит Запорожскую АЭС

Киев  •  УНН

 • 6663 просмотра

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что пока не будет посещать Запорожскую АЭС из-за плотного графика. Он также выразил обеспокоенность относительно деградации энергетической сети и будущей реконструкции станции.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на этот раз не посетит Запорожскую атомную электростанцию. Об этом он заявил во время брифинга в Киеве, передает УНН.

На этот раз из-за нашего графика я не буду там (на ЗАЭС - ред.). Я вскоре поеду на Запорожскую АЭС, как только сможем. Как вы знаете, это операция требует моего согласия с Украиной и россией и комплексной защиты военной стороны для ее безопасного проведения. Так что это то, что я буду делать. Я был там пять раз, я намерен продолжать ездить 

- сказал Гросси.

Он отметил, что в МАГАТЭ смотрят не только на текущие трудности на ЗАЭС.

Мы смотрим не обязательно только на текущие трудности и обстоятельства, а скорее на будущее, на реконструкцию, на потребности в энергии. Потому что даже если бы война закончилась завтра, ситуация в сети очень деградировала ... Ситуация серьезная

- заявил Гросси.

Добавим

Гросси заявлял, что планирует провести переговоры с командой президента США Дональда Трампа, возможно в Вашингтоне. Также он посетит москву на этой неделе.

Дополнение

Министр энергетики Герман Галущенко во время совместного брифинга с главой МАГАТЭ заявил, что украинская сторона понимает, что на Запорожской атомной электростанции происходит деградация оборудования и состояние ухудшается с каждым днем пребывания там россиян. 

В конце декабря 2024 года в НАЭК "Энергоатом" сообщали, что российские оккупанты продолжают уничтожать оборудование Запорожской АЭС.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
rafael-grossiРафаэль Гросси
mezhdunarodnoe-agentstvo-po-atomnoi-energiiМеждународное агентство по атомной энергии
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
donald-trampДональд Трамп
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