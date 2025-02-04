Глава МАГАТЭ в этот раз не посетит Запорожскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на этот раз не посетит Запорожскую атомную электростанцию. Об этом он заявил во время брифинга в Киеве, передает УНН.

На этот раз из-за нашего графика я не буду там (на ЗАЭС - ред.). Я вскоре поеду на Запорожскую АЭС, как только сможем. Как вы знаете, это операция требует моего согласия с Украиной и россией и комплексной защиты военной стороны для ее безопасного проведения. Так что это то, что я буду делать. Я был там пять раз, я намерен продолжать ездить - сказал Гросси.

Он отметил, что в МАГАТЭ смотрят не только на текущие трудности на ЗАЭС.

Мы смотрим не обязательно только на текущие трудности и обстоятельства, а скорее на будущее, на реконструкцию, на потребности в энергии. Потому что даже если бы война закончилась завтра, ситуация в сети очень деградировала ... Ситуация серьезная - заявил Гросси.

Добавим

Гросси заявлял, что планирует провести переговоры с командой президента США Дональда Трампа, возможно в Вашингтоне. Также он посетит москву на этой неделе.

Дополнение

Министр энергетики Герман Галущенко во время совместного брифинга с главой МАГАТЭ заявил, что украинская сторона понимает, что на Запорожской атомной электростанции происходит деградация оборудования и состояние ухудшается с каждым днем пребывания там россиян.

В конце декабря 2024 года в НАЭК "Энергоатом" сообщали, что российские оккупанты продолжают уничтожать оборудование Запорожской АЭС.