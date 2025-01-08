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Мадуро заявил о задержании иностранцев, среди которых украинцы

Мадуро заявил о задержании иностранцев, среди которых украинцы

Киев  •  УНН

 • 3455 просмотра

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Президент Венесуэлы сообщил о задержании семи «наемников» - двух американцев и пяти человек из Украины и Колумбии. Мадуро не предоставил доказательств обвинений, заявив лишь о «высококалиберных» специалистах.

Президент Венесуэлы объявил о задержании семи иностранных граждан, среди которых двое американцев и пять человек из Украины и Колумбии. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Выступая на государственном телевидении, Николас Мадуро назвал задержанных наемниками, однако не предоставил никаких доказательств их причастности к озвученным обвинениям. 

Мадуро заявил, что среди задержанных есть "высококалиберные" специалисты, однако детали остаются неизвестными. Эти заявления прозвучали на фоне его длительных обвинений в сторону США относительно попыток дестабилизировать ситуацию в стране и отстранить его от власти, инаугурация которого запланирована на ближайшие дни.

Напомним

Венесуэла в прошлом месяце освободила десятки заключенных, среди которых было десять граждан США. Эти освобождения стали результатом переговоров между Каракасом и Вашингтоном, которые длились несколько месяцев. 

Венесуэла освобождает сотни протестующих после противоречивых выборов Мадуро17 нояб. 2024, 13:04 • 22182 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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