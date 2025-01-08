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Мадуро заявив про затримання іноземців, серед яких українці

Київ • УНН

 • 24034 перегляди

Президент Венесуели повідомив про затримання семи "найманців" - двох американців та п'яти осіб з України та Колумбії. Мадуро не надав доказів звинувачень, заявивши лише про "висококаліберних" фахівців.

Президент Венесуели оголосив про затримання семи іноземних громадян, серед яких двоє американців та п’ятеро осіб із України та Колумбії. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Виступаючи на державному телебаченні, Ніколас Мадуро назвав затриманих найманцями, проте не надав жодних доказів їх причетності до озвучених звинувачень. 

Мадуро заявив, що серед затриманих є "висококаліберні" фахівці, однак деталі залишаються невідомими. Ці заяви пролунали на тлі його тривалих звинувачень у бік США щодо спроб дестабілізувати ситуацію в країні та усунути його від влади, інавгурація якого запланована на найближчі дні.

Нагадаємо

Венесуела минулого місяця звільнила десятки ув’язнених, серед яких було десять громадян США. Ці звільнення стали результатом переговорів між Каракасом і Вашингтоном, які тривали кілька місяців. 

Венесуела звільняє сотні протестувальників після суперечливих виборів Мадуро17.11.24, 15:04 • 22586 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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