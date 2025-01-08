Мадуро заявив про затримання іноземців, серед яких українці

Президент Венесуели оголосив про затримання семи іноземних громадян, серед яких двоє американців та п’ятеро осіб із України та Колумбії. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Виступаючи на державному телебаченні, Ніколас Мадуро назвав затриманих найманцями, проте не надав жодних доказів їх причетності до озвучених звинувачень.

Мадуро заявив, що серед затриманих є "висококаліберні" фахівці, однак деталі залишаються невідомими. Ці заяви пролунали на тлі його тривалих звинувачень у бік США щодо спроб дестабілізувати ситуацію в країні та усунути його від влади, інавгурація якого запланована на найближчі дні.

Нагадаємо

Венесуела минулого місяця звільнила десятки ув’язнених, серед яких було десять громадян США. Ці звільнення стали результатом переговорів між Каракасом і Вашингтоном, які тривали кілька місяців.

Венесуела звільняє сотні протестувальників після суперечливих виборів Мадуро