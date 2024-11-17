Венесуэла освобождает сотни протестующих после противоречивых выборов Мадуро
Киев • УНН
Власти Венесуэлы освободили 225 человек, арестованных во время протестов против переизбрания Мадуро. Правозащитные организации подтвердили освобождение 107 политических заключенных.
Освобождение оппонентов власти было подтверждено Венесуэльской обсерваторией заключенных (OVP).
Пишет УНН со ссылкой на ВВС.
Власти Венесуэлы освободили 225 человек, которые были арестованы во время протестов против противоречивого переизбрания президента Николаса Мадуро в июле. Местные правозащитные организации подтвердили значительную часть освобождений по состоянию на вчерашний вечер.
Например, освобождение из Лас-Крисалидас (штат Миранда) было подтверждено Венесуэльской обсерваторией заключенных (OVP). Группа опубликовала видеоролики, на которых молодые женщины выходят из тюрьмы и со слезами на глазах приветствуют своих близких, ожидающих у ворот.
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Недавно было сделано заявление от Foro Penal (местная правозащитная организация):
Сейчас подтверждено, что 107 политических заключенных были освобождены
Справка
Несмотря на международную критику и обвинения оппозиции в фальсификациях, Николас Мадуро, левый политик, находящийся у власти с 2013 года, был объявлен властями Венесуэлы победителем выборов 28 июля с 52% голосов.
Однако, по данным оппозиции, их кандидат в президенты Эдмундо Гонсалес Уррутия, который после этого попросил убежища в Испании, получил более 60% голосов.
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