Венесуэла и рф заключили новые соглашения: что известно о тайном сотрудничестве
Киев • УНН
Во время визита вице-премьера рф в Каракас подписаны новые соглашения о сотрудничестве в разведке и энергетике. Венесуэла остается одним из немногих союзников рф и поддерживает ее позицию в войне против Украины.
Венесуэла и террористическая страна подписали новые соглашения о сотрудничестве в разведке и энергетике. Об этом сообщает Agence France-Presse, передает УНН.
Детали
Подписание состоялось во время официального визита вице-премьера рф чернышенко в венесуэльскую столицу Каракас.
рф является одной из немногих стран, которые поддержали результаты недавних президентских выборов в Венесуэле, признав победу действующего президента Николаса Мадуро. Зато США и ряд стран Латинской Америки выразили поддержку оппозиционному кандидату Эдмундо Гонсалесу Уррутии, которого считают настоящим победителем голосования.
Страна-террорист и Венесуэла углубили партнерство еще при президентстве Уго Чавеса, который руководил страной с 1999 до 2013 года. С тех пор, даже под правлением Николаса Мадуро, отношения между странами остаются теплыми, в частности благодаря поддержке Венесуэлой позиции москвы в войне против Украины.
Верховный суд Венесуэлы ратифицировал победу Мадуро на выборах22 августа 2024, 23:24 • 20331 просмотр