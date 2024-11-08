Венесуэла и террористическая страна подписали новые соглашения о сотрудничестве в разведке и энергетике. Об этом сообщает Agence France-Presse, передает УНН.

Детали

Подписание состоялось во время официального визита вице-премьера рф чернышенко в венесуэльскую столицу Каракас.

рф является одной из немногих стран, которые поддержали результаты недавних президентских выборов в Венесуэле, признав победу действующего президента Николаса Мадуро. Зато США и ряд стран Латинской Америки выразили поддержку оппозиционному кандидату Эдмундо Гонсалесу Уррутии, которого считают настоящим победителем голосования.

Страна-террорист и Венесуэла углубили партнерство еще при президентстве Уго Чавеса, который руководил страной с 1999 до 2013 года. С тех пор, даже под правлением Николаса Мадуро, отношения между странами остаются теплыми, в частности благодаря поддержке Венесуэлой позиции москвы в войне против Украины.

Верховный суд Венесуэлы ратифицировал победу Мадуро на выборах