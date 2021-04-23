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Ляшко передал "привет" трем областям за нарушения алгоритма вакцинации от COVID-19

Ляшко передал "привет" трем областям за нарушения алгоритма вакцинации от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13535 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко передал публичный “привет” руководителям департаментов здравоохранения Харьковской, Одесской и Запорожской областей из-за нарушения алгоритма вакцинации от COVID-19. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Ляшко сообщил, что для использования более 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio, которые прибыли в Украину сегодня, будет открыто 1950 пунктов прививки. Больше всего пунктов прививки планируют открыть в Днепропетровской области — 204. Меньше всего — в Запорожской области — 29.

Цитата

“Передаю очередной публичный привет руководителю департамента здравоохранения Запорожской области. Буду следить, как будет использоваться вакцина и какой будет доступ для всех, кто нуждается в прививке”, — сказал Ляшко.

Также он отметил, что нарушен алгоритм вакцинации в трех областях.

“Хочу также передать публичный „привет“ еще трем руководителям департаментов здравохранения. В частности, Харьковской, Одесской и Запорожской областей. Это единственные области, нарушившие алгоритм Минздрава и до сих пор не использовавшие вакцины из первой партии AstraZeneca”, — рассказал Ляшко.

Дополнение

В Украине в целом 508 046 человек привиты от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 508 044 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 22 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 485 700 человек.

Сегодня, 23 апреля в Украину доставили еще более 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.

Эту партию, которую доставили в Украину ЮНИСЕФ и ВОЗ, как указали в Минздраве, используют для вакцинации приоритетных групп, людей в возрасте 65+ и тех, кто должен получить вторую дозу вакцины AstraZeneca в соответствии с определенным интервалом между первой и второй прививкой.

Справка

COVAX имеет цель обеспечить равный доступ всех стран к вакцинам против COVID-19. Все вакцины в рамках этой инициативы Украина получает бесплатно. Всего к концу года COVAX должен предоставить вакцины для прививки 8 млн украинцев.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Ее Украина получила 500 тыс. доз.

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac в 215 тыс. доз производства китайской компании Sinovac Biotech. В Украине регионы начали получать вакцину от Sinovac 13 апреля, а 14 апреля начались прививки.

Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX — 117 тыс. доз. Прививки ею начали делать 18 апреля.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.

В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.

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