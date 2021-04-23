Вакцину AstraZeneca з нової партії колотимуть у близько 2 тис. пунктів щеплень

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Для використання понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio, які прибули в Україну сьогодні, буде відкрито 1950 пунктів щеплення. Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Для використання цих вакцин (понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio — ред.) в областях буде відкрито 1950 пунктів щеплення. Найбільша кількість таких пунктів щеплення планується до відкриття в Дніпропетровській області, зокрема те, що передав нам департамент охорони здоров’я Дніпропетровської області, - буде відкрито 204 пункти щеплення. Найменше - у Запорізькій області — 29”, — розповів Ляшко.

Також Ляшко зазначив, що щеплення вакциною AstraZeneca-SKBio почнеться у більшості регіонів в середу, 28 квітня.

Що було раніше

Сьогодні, 23 квітня, в Україну доставили ще понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX. Цю партію, яку доставили до України ЮНІСЕФ та ВООЗ, як вказали у МОЗ, використають для вакцинації пріоритетних груп, людей віком 65+ та тих, хто має отримати другу дозу вакцини AstraZeneca відповідно до визначеного інтервалу між першим та другим щепленням.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Її Україна отримала 500 тис. доз.

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. В Україні регіони почали отримувати вакцину від Sinovac 13 квітня, а 14 квітня розпочалися щеплення.

Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX — 117 тис. доз. Щеплення нею почали робити 18 квітня.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.

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