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Вакцину AstraZeneca с новой партии будут колоть в около 2 тыс. пунктов вакцинации

Вакцину AstraZeneca с новой партии будут колоть в около 2 тыс. пунктов вакцинации

Киев  •  УНН

 • 13152 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Для использования более 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio, которые прибыли в Украину сегодня, будет открыто 1950 пунктов вакцинации. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Для использования этих вакцин (более 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio - ред.) в областях будет открыто 1950 пунктов вакцинации. Наибольшее количество таких пунктов вакцинации планируется к открытию в Днепропетровской области, в частности то, что передал нам департамент здравоохранения Днепропетровской области, - будет открыто 204 пункта вакцинации. Меньше всего - в Запорожской области - 29", - рассказал Ляшко.

Также Ляшко отметил, что прививки вакциной AstraZeneca-SKBio начнут делать в большинстве регионов в среду, 28 апреля.

Что было ранее

Сегодня, 23 апреля, в Украину доставили еще более 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX. Эту партию, которую доставили в Украину ЮНИСЕФ и ВОЗ, как указали в Минздраве, используют для вакцинации приоритетных групп, людей в возрасте 65+ и тех, кто должен получить вторую дозу вакцины AstraZeneca в соответствии с определенным интервалом между первой и второй прививкой.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Ее Украина получила 500 тыс. доз.

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac в 215 тыс. доз производства китайской компании Sinovac Biotech. В Украине регионы начали получать вакцину от Sinovac 13 апреля, а 14 апреля начались прививки.

Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX - 117 тыс. доз. Прививки ею начали делать 18 апреля.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.

В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.

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