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Ляшко передав "привіт" трьом областям через порушення алгоритму вакцинації від COVID-19

Ляшко передав "привіт" трьом областям через порушення алгоритму вакцинації від COVID-19

Київ • УНН

 • 13543 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко передав публічний “привіт” керівникам департаментів охорони здоров’я Харківської, Одеської та Запорізької областей через порушення алгоритму вакцинації від COVID-19. Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Ляшко повідомив, що для використання понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio, які прибули в Україну сьогодні, буде відкрито 1950 пунктів щеплення. Найбільше пунктів щеплення планують відкрити в Дніпропетровській області — 204. Найменше — у Запорізькій області — 29.

Цитата

“Передаю черговий публічний привіт керівнику департаменту охорони здоров’я Запорізької області. Буду слідкувати, як буде використовуватися вакцина і який буде доступ для всіх, хто потребує щеплення”, — сказав Ляшко.

Також він зазначив, що порушено алгоритм вакцинації у трьох областях.

“Хочу також передати публічний „привіт“ ще трьом очільникам департаментів охорони здоров’я. Зокрема, Харківської, Одеської та Запорізької областей. Це єдині області, які порушили алгоритм МОЗ і ще досі не використали вакцини з першої партії AstraZeneca”, — розповів Ляшко.

Доповнення

В Україні загалом 508 046 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 508 044 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 22 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 485 700 людей.

Сьогодні, 23 квітня в Україну доставили ще понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX.

Цю партію, яку доставили до України ЮНІСЕФ та ВООЗ, як вказали у МОЗ, використають для вакцинації пріоритетних груп, людей віком 65+ та тих, хто має отримати другу дозу вакцини AstraZeneca відповідно до визначеного інтервалу між першим та другим щепленням.

Довідково

COVAX має на меті забезпечити рівний доступ всіх країн до вакцин проти COVID-19. Усі вакцини у межах цієї ініціативи Україна отримує безоплатно. Загалом до кінця року COVAX має надати вакцини для щеплення 8 млн українців.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Її Україна отримала 500 тис. доз.

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. В Україні регіони почали отримувати вакцину від Sinovac 13 квітня, а 14 квітня розпочалися щеплення.

Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX — 117 тис. доз. Щеплення нею почали робити 18 квітня.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.

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