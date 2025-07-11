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Львовщина борется с последствиями подтоплений: как сейчас выглядят пострадавшие районы

Киев • УНН

 • 882 просмотра

На Львовщине продолжается ликвидация последствий непогоды, вызванной выходом рек Щирка и Зубра из русел. Подтоплены Львов и 11 ОТГ, откачано почти 10 тыс. куб. м воды, спасены 8 человек, из них 5 детей.

Львовщина борется с последствиями подтоплений: как сейчас выглядят пострадавшие районы

Подтопление во Львовской области затронуло Львов и 11 общин, продолжается ликвидация последствий, сообщили в ГСЧС Украины, показав, как сегодня выглядят пострадавшие от стихии районы, пишет УНН.

Детали

"На Львовщине продолжается ликвидация последствий непогоды. Там из-за проливных дождей реки Щирка и Зубра вышли из русел. Произошло подтопление во Львове и на территории 11 ОТГ области", - сообщили в ГСЧС.

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Сейчас, как указано, уже откачано почти 10 тысяч куб. м воды.

Спасатели спасли 8 человек, из них 5 детей.

К ликвидации последствий стихии привлечены 179 спасателей и 49 единиц спецтехники ГСЧС. Для откачки воды используют 21 мотопомпу.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Львов
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