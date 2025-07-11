Львівщина бореться з наслідками підтоплень: як зараз виглядають постраждалі райони

Підтоплення у Львівській області зачепило Львів та 11 громад, продовжується ліквідація наслідків, повідомили у ДСНС України, показавши, як сьогодні виглядають постраждалі від стихії райони, пише УНН.

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"На Львівщині триває ліквідація наслідків негоди. Там через проливні дощі річки Щирка та Зубра вийшли з русел. Сталося підтоплення у Львові та на території 11 ОТГ області", - повідомили у ДСНС.

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Наразі, як вказано, уже відкачано майже 10 тисяч куб. м води.

Надзвичайники врятували 8 людей, з них 5 дітей.

До ліквідації наслідків стихії залучені 179 рятувальників та 49 одиниць спецтехніки ДСНС. Для відкачування води використовують 21 мотопомпу.

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