Лубинец предложил ЮАР стать посредником для возвращения всех украинцев домой

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Южно-Африканской Республики в Украине Шуейбом Касу, предложил ЮАР стать важным посредником для возвращения всех украинцев домой, передает УНН.

"Сегодня встречался с Чрезвычайным и Полномочным Послом Южно-Африканской Республики в Украине Шуейбом Касу", - написал Лубинец.

Он поблагодарил, ЮАР за поддержку Формулы Мира Президента Украины, за участие в "Международной коалиции стран за возвращение украинских детей" и в "Международной платформе за освобождение гражданских лиц незаконно удерживаемых российской федерацией".

"Обсудили вопросы возвращения украинских детей и гражданских лиц. Предоставил господину Послу информационные материалы, которые готовит наша организация. В частности отметил брошюре, в которой мы описали судьбы 208-ти гражданских лиц, которых рф задержала в Крыму. После обсуждения, предложил ЮАР стать важным посредником для возвращения всех украинцев домой!", - сообщил Лубинец.

Дополнение

Катар и Украина обсудили сотрудничество по возвращению украинских граждан из рф.

Утверждена информационная система по вопросам обращения с военнопленными, а также переданы задачи Коордштабу по вопросам обращения с военнопленными.