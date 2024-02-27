Уряд затвердив нову систему щодо звільнення полонених українців з рф: завдання покладені на спеціальний Коордштаб
Київ • УНН
Уряд затвердив нову інформаційну систему звільнення українських військовополонених з Росії та поклав нові завдання на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Затверджено інформаційну систему з питань поводження з військовополоненими, а також передано завдання Коордштабу з питань поводження з військовополоненими. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає УНН.
Функціонал щодо звільнення з полону та повернення із депортації цивільних покладено на Коордштаб з питань поводження з військовополоненими
Коордштаб уповноважений на наступні завдання:
- Здійснення повноважень зі звільнення з полону держави-агресора цивільних осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії;
- Сприяння діяльності, що пов’язана з поверненням депортованих державою-агресором цивільних осіб.
Крім того, зміни до постанови КМУ від 11 березня 2022 року № 257 "Про утворення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими" передбачають інформаційну систему з питань поводження з військовополоненими:
система буде містити дані про оборонців України, які перебувають у полоні держави-агресора, цивільних осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії, та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
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