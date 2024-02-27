Співробітники "російського Червоного Хреста" можуть бути причетними до знущань над українськими військовополоненими – ЗМІ

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10585 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 73068 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 156324 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 154154 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126989 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134358 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86069 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93462 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99058 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89798 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2м/с
62%
Популярнi новини

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 7164 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 5964 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 6262 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 5190 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 5386 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 154154 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224688 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 374006 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310149 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418188 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3354 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15217 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32055 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28834 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126988 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Співробітники "російського Червоного Хреста" можуть бути причетними до знущань над українськими військовополоненими – ЗМІ

Київ • УНН

 • 26947 перегляди

Розслідування російських ЗМІ виявило, що співробітники "російського Червоного Хреста" можуть бути причетні до жорстокого поводження з українськими військовополоненими, які утримуються в колоніях на окупованих територіях України.

Співробітники "російського Червоного Хреста" можуть бути причетними до знущань над українськими військовополоненими – ЗМІ

Співробітники "російського Червоного Хреста" можуть бути причетними до знущань над українськими військовополоненими в колоніях, зокрема на окупованій території. Як передає УНН, про це йдеться у розслідуванні російських ЗМІ, яке частково наводить українське бюро Радіо Свободи.

Деталі

За даними російських ЗМІ, зокрема, "Медузи", представники "російського Червоного Хреста" регулярно відвідують окуповані території і збирають гроші для російських військових та їхніх родин, а українських біженців можуть приймати в одному приміщенні з "учасниками сво" або дарувати їм чашки з літерою z.

Також журналісти з'ясували, що москва окремо з федерального бюджету фінансує "російський Червоний Хрест". У 2023 році російська філія отримала від Міжнародного комітету Червоного Хреста понад 5,5 млн доларів. А у найближчі роки він отримає з російського бюджету понад 20 млн доларів, які передбачені у тому числі для роботи на окупованих територіях України.

В окупованому Донецьку грузинського захисника "Азовсталі" "засудили" до довічного ув'язнення - ЗМІ21.02.24, 20:07 • 24378 переглядiв

Один із українських полонених, Орест Грицюк, який до квітня 2023 був у полоні в колонії Горлівки Донецької області, розповів про відвідування осіб, яких назвали російськими представниками Червного Хреста. Їх було двоє, і вони були присутні під час годування полонених. Українцям давали дуже гарячу їжу і примушували з'їдати її дуже швидко. Один із представників "Червоного Хреста" назвав полонених "українськими свинями". Після харчування полонених повели на плац і змусили хором співати радянські військові пісні, згадує Грицюк. Він розповів, що представник "Червоного хреста" знімав це на відео.

В Україні закликали виключити білоруський Червоний Хрест із Міжнародного Руху19.07.23, 22:20 • 266767 переглядiв

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста (МКЧХ) вважають, що Орест Грицюк неправильно ідентифікував згаданих ним осіб як представників "Червоного Хреста". Представник МКЧХ в Україні Ашіль Деспре заявив, що у МКЧХ ніколи не говорили про те, що колонію з українськими полоненими відвідували саме співробітники "російського Червоного Хреста". Директорка регіонального управління оперативної діяльності МКЧХ у Європі та Центральній Азії Аріана Бауер запевнила, що на українських територіях немає співробітників "російського Червоного Хреста".

Однак автори розслідування вказують, що про роботу на окупованих українських територіях "російський Червоний Хрест" не розповідає і може використовувати для цього своєрідні проксі-організації. Проте, вони діють під брендом Червоного Хреста, називаючись "Донецьким Червоним Хрестом" або "регіональною громадською організацією "Товариство Червоного Хреста в Луганській народній республіці".

Контекст

Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця – найбільше у світі гуманітарне обʼєднання для допомоги людям. До нього входять Міжнародний Комітет Червоного Хреста та національні товариства у 192 країнах світу.

Через війну в Україні зниклими безвісти вважається понад 20 тисяч людей - Червоний Хрест19.02.24, 18:01 • 24871 перегляд

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Війна
Brent
$64.74
Bitcoin
$84,320.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.52
Ethereum
$1,612.91