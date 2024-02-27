Співробітники "російського Червоного Хреста" можуть бути причетними до знущань над українськими військовополоненими – ЗМІ
Київ • УНН
Розслідування російських ЗМІ виявило, що співробітники "російського Червоного Хреста" можуть бути причетні до жорстокого поводження з українськими військовополоненими, які утримуються в колоніях на окупованих територіях України.
Співробітники "російського Червоного Хреста" можуть бути причетними до знущань над українськими військовополоненими в колоніях, зокрема на окупованій території. Як передає УНН, про це йдеться у розслідуванні російських ЗМІ, яке частково наводить українське бюро Радіо Свободи.
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За даними російських ЗМІ, зокрема, "Медузи", представники "російського Червоного Хреста" регулярно відвідують окуповані території і збирають гроші для російських військових та їхніх родин, а українських біженців можуть приймати в одному приміщенні з "учасниками сво" або дарувати їм чашки з літерою z.
Також журналісти з'ясували, що москва окремо з федерального бюджету фінансує "російський Червоний Хрест". У 2023 році російська філія отримала від Міжнародного комітету Червоного Хреста понад 5,5 млн доларів. А у найближчі роки він отримає з російського бюджету понад 20 млн доларів, які передбачені у тому числі для роботи на окупованих територіях України.
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Один із українських полонених, Орест Грицюк, який до квітня 2023 був у полоні в колонії Горлівки Донецької області, розповів про відвідування осіб, яких назвали російськими представниками Червного Хреста. Їх було двоє, і вони були присутні під час годування полонених. Українцям давали дуже гарячу їжу і примушували з'їдати її дуже швидко. Один із представників "Червоного Хреста" назвав полонених "українськими свинями". Після харчування полонених повели на плац і змусили хором співати радянські військові пісні, згадує Грицюк. Він розповів, що представник "Червоного хреста" знімав це на відео.
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У Міжнародному комітеті Червоного Хреста (МКЧХ) вважають, що Орест Грицюк неправильно ідентифікував згаданих ним осіб як представників "Червоного Хреста". Представник МКЧХ в Україні Ашіль Деспре заявив, що у МКЧХ ніколи не говорили про те, що колонію з українськими полоненими відвідували саме співробітники "російського Червоного Хреста". Директорка регіонального управління оперативної діяльності МКЧХ у Європі та Центральній Азії Аріана Бауер запевнила, що на українських територіях немає співробітників "російського Червоного Хреста".
Однак автори розслідування вказують, що про роботу на окупованих українських територіях "російський Червоний Хрест" не розповідає і може використовувати для цього своєрідні проксі-організації. Проте, вони діють під брендом Червоного Хреста, називаючись "Донецьким Червоним Хрестом" або "регіональною громадською організацією "Товариство Червоного Хреста в Луганській народній республіці".
Контекст
Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця – найбільше у світі гуманітарне обʼєднання для допомоги людям. До нього входять Міжнародний Комітет Червоного Хреста та національні товариства у 192 країнах світу.
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