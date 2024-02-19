Через війну в Україні зниклими безвісти вважається понад 20 тисяч людей - Червоний Хрест

У результаті повномасштабного вторгнення рф в Україну, яке триває вже майже два роки, зниклими безвісти вважаються 23 тисячі людей. Про це свідчать дані Міжнародного комітету Червоного Хреста, пише УНН.

Деталі

Міжнародний Комітет Червоного Хреста працює, аби з’ясувати долю 23 000 людей, сім’ї яких не мають звісток від них – або тому, що вони потрапили в полон чи були вбиті, або тому, що зв’язок із ними було втрачено після того, як вони залишили свій дім

Зазначається, що до кінця січня 2024 року у співпраці з національними товариствами Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні, Росії та інших країнах, МКЧХ допоміг 8 тисячам родин отримати інформацію про долю чи місцеперебування їхніх зниклих безвісти близьких.

У МКЧХ додають, що протягом останніх двох років МКЧХ отримав понад 115 000 звернень – телефоном, через онлайн-форми, листами чи особисто – від сімей у Росії та Україні, які розшукують своїх зниклих безвісти родичів.

Доповнення

Зазначається, що у березні 2022 року було створено Бюро Центрального агентства розшуку (БЦАР) МКЧХ, яке співпрацює з обома країнами для для запобігання зникненням людей та для підтримки родин, які шукають своїх родичів по обидва боки від лінії фронту.

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БЦАР діє як нейтральний посередник між росією та Україною. Воно збирає, централізує, забезпечує захист та передає таку інформацію від однієї сторони іншій. Женевські конвенції передбачають, що сторони повинні повідомляти МКЧХ про всіх захищених осіб, які перебувають під їхнім контролем, що значно зменшує ймовірність зникнення таких осіб.

Не передати цей біль, коли не знаєш, що з твоїм близьким, а це – трагічна реальність для десятків тисяч сімей, які живуть у стані безперервної тривоги. Родини мають право знати долю своїх родичів та, за можливості, підтримувати з ними зв’язок