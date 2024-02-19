Через війну в Україні зниклими безвісти вважається понад 20 тисяч людей - Червоний Хрест

ukenru
19:41 • 37318 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 87085 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111493 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 113643 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 227782 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155078 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145673 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132149 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121641 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112836 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1 м/с
69 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124159 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129969 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134268 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110010 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 51732 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 227784 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384344 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439784 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448222 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357696 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111493 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129969 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124159 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98265 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107611 перегляди
Актуальне
Через війну в Україні зниклими безвісти вважається понад 20 тисяч людей - Червоний Хрест

Через війну в Україні зниклими безвісти вважається понад 20 тисяч людей - Червоний Хрест

Київ • УНН

 • 24867 перегляди

Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомив, що 23 000 людей зникли безвісти в Україні в результаті повномасштабного вторгнення росії, яке триває вже майже два роки.

У результаті повномасштабного вторгнення рф в Україну, яке триває вже майже два  роки, зниклими безвісти вважаються 23 тисячі людей. Про це свідчать дані Міжнародного комітету Червоного Хреста, пише УНН.

Деталі 

Міжнародний Комітет Червоного Хреста працює, аби з’ясувати долю 23 000 людей, сім’ї яких не мають звісток від них – або тому, що вони потрапили в полон чи були вбиті, або тому, що зв’язок із ними було втрачено після того, як вони залишили свій дім  

- йдеться у пресрелізі.

Зазначається, що до кінця січня 2024 року у співпраці з національними товариствами Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні, Росії та інших країнах, МКЧХ допоміг 8 тисячам родин отримати інформацію про долю чи місцеперебування їхніх зниклих безвісти близьких.

У МКЧХ додають, що протягом останніх двох років МКЧХ отримав понад 115 000 звернень – телефоном, через онлайн-форми, листами чи особисто – від сімей у Росії та Україні, які розшукують своїх зниклих безвісти родичів.

Доповнення 

Зазначається, що у березні 2022 року було створено Бюро Центрального агентства розшуку (БЦАР) МКЧХ, яке співпрацює з обома країнами для для запобігання зникненням людей та для підтримки родин, які шукають своїх родичів по обидва боки від лінії фронту.

Падіння Іл-76: Лубінець заявив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не виконує свій мандат01.02.24, 15:56 • 59721 перегляд

БЦАР діє як нейтральний посередник між росією та Україною. Воно збирає, централізує, забезпечує захист та передає таку інформацію від однієї сторони іншій. Женевські конвенції передбачають, що сторони повинні повідомляти МКЧХ про всіх захищених осіб, які перебувають під їхнім контролем, що значно зменшує ймовірність зникнення таких осіб.

Не передати цей біль, коли не знаєш, що з твоїм близьким, а це – трагічна реальність для десятків тисяч сімей, які живуть у стані безперервної тривоги. Родини мають право знати долю своїх родичів та, за можливості, підтримувати з ними зв’язок

- розповів голова Бюро Центрального агентства розшуку (БЦАР) МКЧХ Дусан Вуджасанін.

Нагадаємо

Заступник міністра внутрішніх справ України оголосив про продовження на невизначений термін забору зразків ДНК у родичів зниклих безвісти осіб, які проживають за кордоном. 

Ця інформація про ДНК буде додана до Центрального реєстру генетичних ознак людини для порівняння в процесі пошуку зниклих безвісти.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійна
mizhnarodnyi-komitet-chervonoho-khrestaМіжнародний комітет Червоного Хреста
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,516.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,816.74