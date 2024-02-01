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Падіння Іл-76: Лубінець заявив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не виконує свій мандат

Падіння Іл-76: Лубінець заявив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не виконує свій мандат

Київ • УНН

 • 59722 перегляди

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини заявив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не допомагає Україні у розслідуванні катастрофи літака Іл-76 і не підтвердив, чи надавала росія інформацію про перевезення військовополонених літаком.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста жодним чином не допомагає Україні у розслідуванні авіакатастрофи Іл-76, на якому нібито були українські військовополонені. Про це омбудсмен заявив під час інтерв'ю Українській службі Голосу Америки, передає УНН.

Деталі 

Омбудсмен пояснив, що відразу як стало відомо про аварію, він написав термінового листа на Організацію Об'єднаних Націй, а також до Міжнародного комітету Червоного Хреста.

За його словами, Україна чекає результатів прозорого всебічного міжнародного розслідування.

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Його також запитали, чи є відповідь від МКЧХ, до  якого Україна звернулась за підтвердженням, чи надавала росія надала їм інформацію про те, що вона перевозитиме військовополонених літаком.

Омбудсмен зауважив, що Україна досі не отримала відповідь на свій запит до МКЧХ.

На жаль, я постійно фіксую факти, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не виконує свій мандат, не вимагає нічого від росіян. Я дуже сподіваюсь, що перебуваючи тут у США, в країні, яка є найбільшим донором МКЧХ, нам вдасться спонукати представників Сполучених Штатів до спілкування з представниками Червоного Хреста

- резюмував Дмитро Лубінець.

Доповнення

Окрім того, Уповноважений Верховної Ради України підкреслив, що для отримання інформації Україні треба бажання російської сторони її надавати. Або ж бажання міжнародних партнерів тиснути на рф і вимагати від них пояснень та допуску до українських громадян, які знаходяться в полоні.

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Якщо в світі діє тільки одна організація з унікальним мандатом захисту прав військовополонених, то ми очікуємо саме від цієї організації максимально швидкої ефективної реакції

- заявив Лубінець.

Омбудсмен зауважив, що реакція України була миттєвою - він написав офіційний лист та очікував на відповідну швидку реакцію  з боку міжнародної організації. Проте її немає.

Нагадаємо

росія стверджує, що за допомогою генетичної експертизи нібито ідентифікувала останки 74 осіб, загиблих у катастрофі літака Іл-76 під бєлгородом. Згідно з заявою росіян серед загиблих 6 російських членів екіпажу, 3 російських офіцерів військової поліції та 65 українських військовополонених.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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