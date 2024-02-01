Падение Ил-76: Лубинец заявил, что Международный комитет Красного Креста не выполняет свой мандат

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
  •  96694 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
  •  108067 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
  •  108041 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
  •  113974 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
  •  117832 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
  •  114725 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
  •  136054 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  157650 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  162306 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Эксклюзив
Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  157841 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
mezhdunarodnii-komitet-krasnogo-krestaМеждународный комитет Красного Креста
golos-amerikiГолос Америки
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
ukrainaУкраина
Loading...
Новости по теме

Падение Ил-76: Лубинец заявил, что Международный комитет Красного Креста не выполняет свой мандат

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявил, что Международный комитет Красного Креста не помогает Украине в расследовании катастрофы самолета Ил-76 и не подтвердил, предоставляла ли россия информацию о перевозке военнопленных самолетом.

Общество •   •  23013 просмотра
Падение Ил-76: Лубинец заявил, что Международный комитет Красного Креста не выполняет свой мандат

Не менее 5 млрд евро в год: Зеленский призвал ЕС отдельный фонд помощи для Украины из-за задержки со снарядами

Президент Зеленский призвал европейских политиков объединиться в создании отдельного Фонда помощи Украине - не менее 5 миллиардов евро в год, сроком на четыре года - для противодействия российской агрессии.

Война •   •  23783 просмотра
Не менее 5 млрд евро в год: Зеленский призвал ЕС отдельный фонд помощи для Украины из-за задержки со снарядами

В ЕС достигли прогресса в поддержке Украины через EPF и приложат все усилия для ускорения доставки боеприпасов до конца года - Мишель

ЕС приложит все усилия, чтобы ускорить доставку боеприпасов в Украину до конца года, заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Война •   •  21742 просмотра
В ЕС достигли прогресса в поддержке Украины через EPF и приложат все усилия для ускорения доставки боеприпасов до конца года - Мишель

СБУ сообщила о подозрении российскому актеру из "Бандитского Петербурга", который призывал к войне в Украине

СБУ заочно сообщила о подозрении российскому актеру Дмитрию Певцову за публичную поддержку вооруженной агрессии россии против Украины и призывы к захвату государственной власти и всей территории Украины.

Криминал и ЧП •   •  19206 просмотра
СБУ сообщила о подозрении российскому актеру из "Бандитского Петербурга", который призывал к войне в Украине

Латвия официально запретила своим сборным играть против россии и беларуси

Парламент Латвии запретил национальным сборным играть против российских и белорусских команд, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной и помешать россии легитимизировать свои военные преступления с помощью спорта.

Новости Мира •   •  18255 просмотра
Латвия официально запретила своим сборным играть против россии и беларуси

Reuters: Пекин давит на Украину через китайские компании которые есть в перечне спонсоров войны

Китай предупредил Украину, что определение китайских компаний спонсорами войны может негативно повлиять на двусторонние отношения.

Политика •   •  19505 просмотра
Reuters: Пекин давит на Украину через китайские компании которые есть в перечне спонсоров войны

Более 900 защитников Мариуполя остаются в российском плену - командир "Азова"

Более 900 бойцов "Азова", которые защищали Мариуполь в течение 86 дней, до сих пор находятся в плену рф, несмотря на все предыдущие обмены пленными.

Война •   •  18105 просмотра
Более 900 защитников Мариуполя остаются в российском плену - командир "Азова"

Поставки российской нефти через Красное море сталкиваются с меньшими рисками, чем конкуренты - Reuters

Российские нефтяные танкеры продолжают плавать по Красному морю, почти не прерываясь из-за атак хуситов, поскольку они имеют меньше связей с западными странами, против которых направлены атаки, указывает Reuters.

Экономика •   •  20363 просмотра
Поставки российской нефти через Красное море сталкиваются с меньшими рисками, чем конкуренты - Reuters

Зеленский призвал лидеров Европы присоединиться к подготовке Глобального саммита мира

Зеленский призвал европейских лидеров присоединиться к Украине в подготовке к проведению Глобального саммита мира для обсуждения вопросов мира.

Политика •   •  17013 просмотра
Зеленский призвал лидеров Европы присоединиться к подготовке Глобального саммита мира

Поврежденные жилые дома: в ОВА показали последствия ночных авиаударов рф по Херсонщине

Ночью 1 февраля оккупанты ударили по населенному пункту Саблуковка, что на Херсонщине, двумя управляемыми авиабомбами. Под удар попали жилые дома и хозяйственные постройки.

Война •   •  15598 просмотра
Поврежденные жилые дома: в ОВА показали последствия ночных авиаударов рф по Херсонщине