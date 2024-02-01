Падение Ил-76: Лубинец заявил, что Международный комитет Красного Креста не выполняет свой мандат

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Международный комитет Красного Креста никак не помогает Украине в расследовании авиакатастрофы Ил-76, на котором якобы были украинские военнопленные. Об этом омбудсмен заявил во время интервью Украинской службе Голоса Америки, передает УНН.

Детали

Омбудсмен пояснил, что сразу как стало известно об аварии, он написал срочное письмо в Организацию Объединенных Наций, а также в Международный комитет Красного Креста.

По его словам, Украина результатов прозрачного всестороннего международного расследования.

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Его также спросили, есть ли ответ от МККК, к которому Украина обратилась за подтверждением, предоставляла ли россия предоставила им информацию о том, что она будет перевозить военнопленных самолетом.

Омбудсмен отметил, что Украина до сих пор не получила ответ на свой запрос в МККК.

К сожалению, я постоянно фиксирую факты, что Международный комитет Красного Креста не выполняет свой мандат, не требует ничего от россиян. Я очень надеюсь, что находясь здесь в США, в стране, которая является крупнейшим донором МККК, нам удастся побудить представителей Соединенных Штатов к общению с представителями Красного Креста - резюмировал Дмитрий Лубинец.

Дополнение

Кроме того, Уполномоченный Верховной Рады Украины подчеркнул, что для получения информации Украине нужно желание российской стороны ее предоставлять. Или же желание международных партнеров давить на рф и требовать от них объяснений и допуска к украинским гражданам, которые находятся в плену.

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Если в мире действует только одна организация с уникальным мандатом защиты прав военнопленных, то мы ожидаем именно от этой организации максимально быстрой эффективной реакции - заявил Лубинец.

Омбудсмен отметил, что реакция Украины была мгновенной - он написал официальное письмо и ожидал соответствующей быстрой реакции со стороны международной организации. Однако ее нет.

Напомним

россия утверждает, что с помощью генетической экспертизы якобы идентифицировала останки 74 человек, погибших в катастрофе самолета Ил-76 под Белгородом. Согласно заявлению россиян среди погибших 6 российских членов экипажа, 3 российских офицеров военной полиции и 65 украинских военнопленных.