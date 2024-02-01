россия не предоставила достаточных доказательств в поддержку своих утверждений относительно Ил-76 - Буданов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россия не предоставила достаточных доказательств в поддержку своих утверждений относительно того, кто был на борту военно-транспортного самолета Ил-76, упавшего под белгородом. Об этом он сказал в интервью CNN, пишет УНН.

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Издание отмечает, что в среду Украина и россия обменялись сотнями военнопленных, что стало первым обменом после падения российского транспортного самолета Ил-76. москва заявила, в самолете якобы были десятки военнопленных.

В ответ Буданов сообщил, что россия не предоставила достаточных доказательств в поддержку своих утверждений, пишет издание.

"Если все так, как они говорят, то первое, что они должны были сделать, это показать ужасную картинку. Скажем, поле, покрытое трупами. И показать это всему миру", - сказал он. На записях российских государственных СМИ места катастрофы, геолоцированных CNN, указывает издание, "видно лишь небольшое количество тел вокруг обломков".

Военных, которых рф якобы перевозила в самолете Ил-76, во время сегодняшнего обмена не было - ГУР