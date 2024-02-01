россия не предоставила достаточных доказательств в поддержку своих утверждений относительно Ил-76 - Буданов
Глава военной разведки Украины заявил, что россия не предоставила достаточных доказательств, подтверждающих ее утверждения относительно Ил-76.
россияне вызывают на допросы работников ЗАЭС и угрожают членам их семей - ЦНС
Российские оккупанты вызывают и угрожают работникам Запорожской атомной электростанции, которые отказались сотрудничать.
Армения официально присоединилась к Международному уголовному суду
В Армении с 1 февраля вступил в силу Римский статут МУС. Этот шаг дает возможность предотвращать военные преступления на своей земле, заявил представитель правительства.
Украина ожидает получить первый платеж из 50 млрд евро дополнительной поддержки от ЕС уже в марте
Ожидается, что ЕС предоставит Украине первый платеж в размере 4,5 миллиардов евро из программы макрофинансовой поддержки на сумму 50 миллиардов евро в марте 2024 года.
Минометы, дроны и САУ: Минобороны допустило к эксплуатации более 40 образцов вооружения и военной техники
В январе Министерство обороны разрешило для использования в войске более 40 образцов вооружения и военной техники, включая самоходные артиллерийские системы, минометы, специализированную технику, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы к ним украинского и иностранного производства.
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
Верховная Рада на ближайшем пленарном заседании рассмотрит законопроект №10448 о сохранении репродуктивных клеток защитников государства.
Вымогал 5 тыс. долл. США за исключение с воинского учета: под подозрением врач ВВК одного из военно-медицинских центров МО Украины
Врачу военно-медицинского центра в Украине сообщено о подозрении в вымогательстве 5 000 долларов США от военнослужащего за признание его непригодным к военной службе.
Армия рф с беспилотника атаковала бригаду "скорой" в Херсонской области
Бригада скорой помощи в Херсонской области Украины была атакована российским беспилотником, который повредил их автомобиль, но не ранил врачей.
В Днепре задержали мужчину за убийство 11-летней девочки
В Днепре правоохранители задержали мужчину, который нанес многочисленные ножевые ранения 11-летней девочке, что привело к ее смерти.
"Это шаг исторического масштаба": Кулеба отреагировал на решение ЕС о 50 миллиардах евро для Украины
По словам министра иностранных дел Украины выделение Украине 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы, демонстрирует постоянную поддержку Киева. Кроме того, это разрушает заявления об усталости международных партнеров от войны.