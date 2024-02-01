росія не надала достатніх доказів на підтримку своїх тверджень стосовно Іл-76 - Буданов
Київ • УНН
Голова військової розвідки України заявив, що росія не надала достатніх доказів, які б підтверджували її твердження щодо Іл-76
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що росія не надала достатніх доказів на підтримку своїх тверджень стосовно того, хто був на борту військово-транспортного літака Іл-76, що впав під бєлгородом. Про це він сказав в інтерв'ю CNN, пише УНН.
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Видання зазначає, що в середу Україна та росія обмінялися сотнями військовополонених, що стало першим обміном після падіння російського транспортного літака Іл-76. москва заявила, у літаку нібито були десятки військовополонених.
У відповідь Буданов повідомив, що росія не надала достатніх доказів на підтримку своїх тверджень, пише видання.
"Якщо все так, як вони кажуть, то перше, що вони повинні були зробити, це показати жахливу картинку. Скажімо, поле, вкрите трупами. І показати це всьому світу", – сказав він. На записах російських державних ЗМІ місця катастрофи, геолокованих CNN, вказує видання, "видно лише невелику кількість тіл навколо уламків".
Військових, яких рф нібито перевозила у літаку Іл-76, під час сьогоднішнього обміну не було - ГУР 31.01.24, 16:31 • 33114 переглядiв