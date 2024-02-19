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Из-за войны в Украине пропавшими без вести считаются более 20 тысяч человек - Красный Крест

Из-за войны в Украине пропавшими без вести считаются более 20 тысяч человек - Красный Крест

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 16:01  •  8099 просмотра

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Международный комитет Красного Креста сообщил, что 23 000 человек пропали без вести в Украине в результате полномасштабного вторжения россии, которое продолжается уже почти два года.

В результате полномасштабного вторжения рф в Украину, которое продолжается уже почти два  года, пропавшими без вести считаются 23 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные Международного комитета Красного Креста, пишет УНН.

Детали 

Международный Комитет Красного Креста работает, чтобы выяснить судьбу 23 000 человек, семьи которых не имеют известий от них - либо потому, что они попали в плен или были убиты, либо потому, что связь с ними была потеряна после того, как они покинули свой дом  

- говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что до конца января 2024 года в сотрудничестве с национальными обществами Красного Креста и Красного Полумесяца в Украине, россии и других странах, МККК помог 8 тысячам семей получить информацию о судьбе или местонахождении их пропавших без вести близких.

В МККК добавляют, что в течение последних двух лет МККК получил более 115 000 обращений - по телефону, через онлайн-формы, письмами или лично - от семей в россии и Украине, которые разыскивают своих пропавших без вести родственников.

Дополнение 

Отмечается, что в марте 2022 года было создано Бюро Центрального агентства розыска (БЦАР) МККК, которое сотрудничает с обеими странами для для предотвращения исчезновений людей и для поддержки семей, которые ищут своих родственников по обе стороны от линии фронта.

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БЦАР действует как нейтральный посредник между россией и Украиной. Оно собирает, централизует, обеспечивает защиту и передает такую информацию от одной стороны другой. Женевские конвенции предусматривают, что стороны должны сообщать МККК обо всех защищенных лицах, находящихся под их контролем, что значительно уменьшает вероятность исчезновения таких лиц.

Не передать эту боль, когда не знаешь, что с твоим близким, а это - трагическая реальность для десятков тысяч семей, которые живут в состоянии непрерывной тревоги. Семьи имеют право знать судьбу своих родственников и, по возможности, поддерживать с ними связь

- рассказал глава Бюро Центрального агентства розыска (БЦАР) МККК Дусан Вуджасанин.

Напомним

Заместитель министра внутренних дел Украины объявил о продлении на неопределенный срок забора образцов ДНК у родственников пропавших без вести лиц, проживающих за рубежом. 

Эта информация о ДНК будет добавлена в Центральный реестр генетических признаков человека для сравнения в процессе поиска пропавших без вести.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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