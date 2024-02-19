Из-за войны в Украине пропавшими без вести считаются более 20 тысяч человек - Красный Крест
Киев • УНН
Международный комитет Красного Креста сообщил, что 23 000 человек пропали без вести в Украине в результате полномасштабного вторжения россии, которое продолжается уже почти два года.
В результате полномасштабного вторжения рф в Украину, которое продолжается уже почти два года, пропавшими без вести считаются 23 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные Международного комитета Красного Креста, пишет УНН.
Детали
Международный Комитет Красного Креста работает, чтобы выяснить судьбу 23 000 человек, семьи которых не имеют известий от них - либо потому, что они попали в плен или были убиты, либо потому, что связь с ними была потеряна после того, как они покинули свой дом
Отмечается, что до конца января 2024 года в сотрудничестве с национальными обществами Красного Креста и Красного Полумесяца в Украине, россии и других странах, МККК помог 8 тысячам семей получить информацию о судьбе или местонахождении их пропавших без вести близких.
В МККК добавляют, что в течение последних двух лет МККК получил более 115 000 обращений - по телефону, через онлайн-формы, письмами или лично - от семей в россии и Украине, которые разыскивают своих пропавших без вести родственников.
Дополнение
Отмечается, что в марте 2022 года было создано Бюро Центрального агентства розыска (БЦАР) МККК, которое сотрудничает с обеими странами для для предотвращения исчезновений людей и для поддержки семей, которые ищут своих родственников по обе стороны от линии фронта.
Падение Ил-76: Лубинец заявил, что Международный комитет Красного Креста не выполняет свой мандат1 февраля 2024, 13:56 • 58359 просмотров
БЦАР действует как нейтральный посредник между россией и Украиной. Оно собирает, централизует, обеспечивает защиту и передает такую информацию от одной стороны другой. Женевские конвенции предусматривают, что стороны должны сообщать МККК обо всех защищенных лицах, находящихся под их контролем, что значительно уменьшает вероятность исчезновения таких лиц.
Не передать эту боль, когда не знаешь, что с твоим близким, а это - трагическая реальность для десятков тысяч семей, которые живут в состоянии непрерывной тревоги. Семьи имеют право знать судьбу своих родственников и, по возможности, поддерживать с ними связь
Напомним
Заместитель министра внутренних дел Украины объявил о продлении на неопределенный срок забора образцов ДНК у родственников пропавших без вести лиц, проживающих за рубежом.
Эта информация о ДНК будет добавлена в Центральный реестр генетических признаков человека для сравнения в процессе поиска пропавших без вести.
Из-за войны в Украине пропавшими без вести считаются более 20 тысяч человек - Красный Крест
Международный комитет Красного Креста сообщил, что 23 000 человек пропали без вести в Украине в результате полномасштабного вторжения россии, которое продолжается уже почти два года.
Японии предоставит Украине помощи на 12,1 млрд долларов
Япония предоставит Украине общую помощь на сумму $12,1 млрд, в том числе грант в размере $4,7 млрд, который должен поступить до конца месяца, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи со своим японским коллегой.
Кулеба выступил на совете ЕС на заседании министров иностранных дел
Министр иностранных дел Украины призвал европейские правительства направить все имеющееся в Европе производство артиллерийских снарядов на нужды украинского фронта и европейской обороны.
Гибель Навального: российские следователи заявили, что тело 14 дней будет на "химической экспертизе"
Российские следователи сообщили матери и адвокатам Алексея Навального, что в течение 14 дней проведут химическую экспертизу его тела.
Дела Майдана: в прошлом году было сообщено о подозрении 63 лицам
В 2023 году Генеральная прокуратура сообщила о подозрении 63 лицам и направила в суд 26 обвинительных актов в отношении 51 человека по делам Майдана.
Боливия страдает от наводнений, всего за несколько месяцев уже десятки жертв
Сильные дожди в Боливии вызвали наводнения, которые за последние несколько месяцев унесли жизни 33 человек и заставили сотни людей покинуть свои дома.
Существует способ, как сделать так, чтобы Starlink, который использует рф на фронте, не работали - Федоров
По словам Федорова, Украина нашла способ сделать невозможным работу систем Starlink, которые россия использует на фронте, и предложила SpaceX соответствующий алгоритм.
Метеобудка, ветрогенератор, цветочные часы: победители конкурса "Час діяти, Канівщино!" обустроили на месте пустыря географическую площадку
Бывший пустырь в Каневе Черкасской области превращен в эколого-натуралистический центр под открытым небом Каневской общеобразовательной школой I-III ступеней № 1 имени Тараса Шевченко при поддержке благотворительного фонда "МХП-Громаді" и отдела образования Каневского городского совета.
На Полтавщине произошел прорыв газопровода: возможны отключения газа
В селе Великая Багачка Полтавской области произошел прорыв газопровода высокого давления, что может повлечь временные перебои с газоснабжением для более 2900 потребителей в близлежащих селах.
В Одесской области разоблачены уклонисты, которые пытались выехать в Молдову, переодевшись в военную форму
Пограничники в Одесской области остановили автомобиль с двумя мужчинами в военной форме, которые пытались выехать в Молдову и заплатить водителю $5,000-$6,000, обнаружив признаки того, что они пытались уклониться от уплаты налогов.