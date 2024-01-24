Взяття ДНК-зразків за кордоном для родичів зниклих безвісти українців продовжили на невизначений термін — МВС
Київ • УНН
Заступник міністра внутрішніх справ України оголосив про продовження на невизначений термін забору зразків ДНК у родичів зниклих безвісти осіб, які проживають за кордоном. Ця інформація про ДНК буде додана до Центрального реєстру генетичних ознак людини для порівняння в процесі пошуку зниклих безвісти.
Відбір ДНК-зразків за кордоном у родичів зниклих безвісти продовжили безстроково. Про це повідомив заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в етері "Єдиних новин", передає УНН.
Це акція подовжена. І ця функція продовжена. І ми будемо працювати у цьому напрямку, аж до минування такої потреби.
Деталі
Станом на 15 січня на адресу для запису на відбір ДНК-зразків звернулися 84 громадянина. Вони матимуть змогу за визначеними адресами здати свої біологічні зразки. Надалі цю інформацію помістять в Центральний облік генетичних ознак людини для порівняння із тими ДНК-профілями, які вже містяться в ньому.
37 громадян звернулися для відбору ДНК-зразків на території Польщі, понад 20 — в Німеччині. Також звертались в Чехії, Словаччині, Італії, Іспанії і Туреччині. Леонід Тимченко наголосив, що можливість здати свої ДНК-зразки за кордоном для пошуку зниклих безвісти родичів буде доти, доки не мине така потреба.
Додатково
Нині у Єдиному реєстрі осіб зниклих безвісти знаходиться близько 17 тисяч осіб. На початку осені почав роботу Секретаріат Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
За цей період створено кол-центр, з’явилася можливість подавати звернення через вебсайт, створювати анкету, заповнювати її для того, щоб була єдина аналітична платформа і можна було опрацювати всі анкети від громадян, які шукають своїх родичів. Окрім цього, представники Секретаріату Уповноваженого на сьогодні працюють у 13 регіонах України.
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Нагадаємо
У січні МВС повідомили, що українці мають можливість здати зразки ДНК для впізнання зниклих безвісти родичів у шести країнах ЄС та Туреччині.
Раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна почала збір інформації щодо забору зразків ДНК за кордоном для пошуку зниклих безвісти на території України.