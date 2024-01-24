Взятие ДНК-образцов за рубежом для родственников пропавших без вести украинцев продлили на неопределенный срок - МВД
Киев • УНН
Заместитель министра внутренних дел Украины объявил о продлении на неопределенный срок забора образцов ДНК у родственников пропавших без вести лиц, проживающих за рубежом. Эта информация о ДНК будет добавлена в Центральный реестр генетических признаков человека для сравнения в процессе поиска пропавших без вести.
Отбор ДНК-образцов за рубежом у родственников пропавших без вести продолжили бессрочно. Об этом сообщил заместитель Министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в эфире "Единых новостей", передает УНН.
Это акция продлена. И эта функция продолжена. И мы будем работать в этом направлении, вплоть до истечения такой потребности.
Детали
По состоянию на 15 января в адрес для записи на отбор ДНК-образцов обратились 84 гражданина. Они смогут по определенным адресам сдать свои биологические образцы. В дальнейшем эту информацию поместят в Центральный учет генетических признаков человека для сравнения с теми ДНК-профилями, которые уже содержатся в нем.
37 граждан обратились для отбора ДНК-образцов на территории Польши, более 20 - в Германии. Также обращались в Чехии, Словакии, Италии, Испании и Турции. Леонид Тимченко отметил, что возможность сдать свои ДНК-образцы за рубежом для поиска пропавших без вести родственников будет до тех пор, пока не пройдет такая потребность.
Дополнительно
Сейчас в Едином реестре лиц пропавших без вести находится около 17 тысяч человек. В начале осени начал работу Секретариат Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
За этот период создан колл-центр, появилась возможность подавать обращение через вебсайт, создавать анкету, заполнять ее для того, чтобы была единая аналитическая платформа и можно было обработать все анкеты от граждан, которые ищут своих родственников. Кроме этого, представители Секретариата Уполномоченного на сегодня работают в 13 регионах Украины.
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Напомним
В январе МВД сообщили, что украинцы имеют возможность сдать образцы ДНК для опознания пропавших без вести родственников в шести странах ЕС и Турции.
Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина начала сбор информации по забору образцов ДНК за рубежом для поиска пропавших без вести на территории Украины.
Взятие ДНК-образцов за рубежом для родственников пропавших без вести украинцев продлили на неопределенный срок - МВД
Заместитель министра внутренних дел Украины объявил о продлении на неопределенный срок забора образцов ДНК у родственников пропавших без вести лиц, проживающих за рубежом. Эта информация о ДНК будет добавлена в Центральный реестр генетических признаков человека для сравнения в процессе поиска пропавших без вести.
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