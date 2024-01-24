Взятие ДНК-образцов за рубежом для родственников пропавших без вести украинцев продлили на неопределенный срок - МВД

Отбор ДНК-образцов за рубежом у родственников пропавших без вести продолжили бессрочно. Об этом сообщил заместитель Министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в эфире "Единых новостей", передает УНН.

Это акция продлена. И эта функция продолжена. И мы будем работать в этом направлении, вплоть до истечения такой потребности. - заявил Тимченко.

Детали

По состоянию на 15 января в адрес для записи на отбор ДНК-образцов обратились 84 гражданина. Они смогут по определенным адресам сдать свои биологические образцы. В дальнейшем эту информацию поместят в Центральный учет генетических признаков человека для сравнения с теми ДНК-профилями, которые уже содержатся в нем.

37 граждан обратились для отбора ДНК-образцов на территории Польши, более 20 - в Германии. Также обращались в Чехии, Словакии, Италии, Испании и Турции. Леонид Тимченко отметил, что возможность сдать свои ДНК-образцы за рубежом для поиска пропавших без вести родственников будет до тех пор, пока не пройдет такая потребность.

Дополнительно

Сейчас в Едином реестре лиц пропавших без вести находится около 17 тысяч человек. В начале осени начал работу Секретариат Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

За этот период создан колл-центр, появилась возможность подавать обращение через вебсайт, создавать анкету, заполнять ее для того, чтобы была единая аналитическая платформа и можно было обработать все анкеты от граждан, которые ищут своих родственников. Кроме этого, представители Секретариата Уполномоченного на сегодня работают в 13 регионах Украины.

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Напомним

В январе МВД сообщили, что украинцы имеют возможность сдать образцы ДНК для опознания пропавших без вести родственников в шести странах ЕС и Турции.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина начала сбор информации по забору образцов ДНК за рубежом для поиска пропавших без вести на территории Украины.